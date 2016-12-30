Tevez'den rekor imza
Boca Juniors'tan Shanghai Shenhua'ya transfer olan Carlos Tevez, tüm zamanların en yüksek maaşını alan futbolcu oldu.
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:05
- Gomez FIFA’lık oldu
Toplam 1
Yorum
Emre Bu klüp şampiyonlar ligi oynadı bu sene az çok neyin ne olduğunu anlamış olması gerekir bu adamı almaya bakın şampiyon olalım stoperede ordan burdan boş boş isimler alıyosunuz cl den okadar para gedi al adam gibi stoper milosevic alexis delgada gibi hepsi boş olucak kaliteli transfer yapıp paraya biraz kıymamız gerekir bu sene geçen seneden daha zor geçecek
- Fernandao Trabzon’a
Toplam 7
Yorum
Hkn61 Ekici'yi tutun aatif yada fernandao' yu istemiyoruz Musa çağıran, mas, Pereira, Serdar taşçı ve forvet için de niasse, eto' birde duruma göre sağ açığa aminu yada ömer ali k.frei da kiralanabilir.
- Cimbom Arabistan yolcusu
Toplam 1
Yorum
Aslan GITMISKEN BIRKAC YASLI FUTBOLCUYU KRALIN TAKIMLARINA SATINDA ÜLKEYE DÖVIZ GETIRIN
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