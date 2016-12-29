Tevez, Shanghai Shenhua'da
Çin Süper Lig ekibi Shanghai Shenhua, Arjantin'in Boca Juniors takımından golcü futbolcu Carlos Tevez'i kadrosuna kattı.
Arjantin basınında Tevez'in bonservisi için Boca Juniors'a 10 milyon dolar ödendiği iddia edildi. Shanghai Shenhua'dan yıllık 42 milyon dolar kazanacak Arjantinli futbolcunun, dünyanın en fazla maaş alan oyuncusu olacağı da öne sürüldü.
Boca Juniors'ın yanı sıra Brezilya'da Corinthians, İngiltere'de West Ham United, Manchester United, Manchester City ve İtalya'da Juventus formaları giyen Tevez, Arjantin Milli Takımı'nda çıktığı 76 maçta 13 gol attı.
Geçmiş yıllarda Beşiktaş'ta da oynayan Senegalli Demba Ba, Kolombiyalı Fredy Guarin ve Giovanni Moreno ile Nijeryalı Obafemi Martins gibi isimlerin forma giydiği Shanghai Shenhua, geçen sezon Çin Süper Lig'de 48 puanla 4. sırayı almıştı.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 12:13
- Riekerink: "Utanç duyuyorum"
Toplam 38
Yorum
metinn arkadas kolbeinn hocaya sorulmus gitsind emis adma saktliktan cikmis nereye gidiyor hoca diyen yook antalyadan emrah diye bi adma alindi yani sinandan yasinden bi fazlasi yoksada onlarin ayarinda adam bir mac bile oynatilmadi sagda sabrinin yerine diye linnes alindi olmadi cavanda alindi oysaki onlardan öncede ts a 2 yil kiralik verilen s.durusn alinmsiti alinan admalar yerlerinde olan adamlidan iyi degilse neden alinirlar anlamak zoooor kadro dolsun diyemiiiiiiiiiii
- Riekerink: "Utanç duyuyorum"
Toplam 38
Yorum
metinn adam hakli beyler eldeki adamlarin hepsi vasat hatta vasata yakin bile degiller muslera ve snijder i cikar gs bu kadar saga adam alniyor sabri oynuyor ortaya adam aliniyor cehdjou oynuyor hamit oynuyor alinanlar alindiklari yerin adamini kesmeiyorsa bu iste bi yanlsilik vardir demektir yani dostlar alisveriste görsun misaliii yazikkkkk
- İşte Galatasaray'ın Riva ve Florya'dan alacağı para
Toplam 3
Yorum
galatasaray Hamit gibi kaliteli top tekniği yüksek oyuncular istiyoruz.
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