Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?
Futbolda ara transfer dönemi 4 Ocak 2017'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2016-2017 sezonunda ikinci transfer ve tescil döneminin 4 Ocak Çarşamba günü başlayacağı ve 31 Ocak 2017'de sona ereceği bildirildi.
Birinci transfer ve tescil dönemi, 10 Haziran 2016 tarihinde başlayıp, 31 Ağustos 2016'da sona ermişti.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 17:18
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