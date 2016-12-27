Hepsi birer şaheser

Türk futbolunun büyük stat hamlesi sürüyor. Eski bir futbolcu olan'ın talimatlarıyla yurdun dört bir yanında derme çatma statlar yıkılıyor yerlerine muhteşem arenalar dikiliyor.için çalışmalar yapılırken bunların 10 tanesi tamamlandı. 9'u 2017'de hizmete girecek. 4'ünde inşaat çalışmaları devam ediyor. 7 stadın yapımına da kısa süre içerisinde başlanacak.Birçokşehirde girişi çıkışı zor olan, hiçbir konforu bulunmayan köhne statlar yerlerinibırakmaya başladı. Taraftarlarmaçları rahat şekilde izliyor.bu tesisleşme atılımıyla Avrupa'yı da solladı. Yeni hem şehirlerin dokusuna uygun olarak inşa ediliyor hem bölgeye renk katıyor hem debir bir Türkiye'ye gelmesini sağlıyor.