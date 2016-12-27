Görevinden istifa etti
Almanya İkinci Futbol Ligi (Bundesliga 2) takımlarından Kaiserslautern'i çalıştıran teknik direktör Tayfun Korkut'un, görevinden istifa ettiği bildirildi.
Kulübün yönetim kurulu başkanı Thomas Gries, atılan bu adımdan dolayı üzüntü duyduklarını belirterek, Tayfun Korkut'a çalışmaları için teşekkür etti.
Bu sezon ilk yarısı sona eren ligde 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 19 puan toplayan Kaiserslautern, 13. sırada yer alıyor.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 13:53
- Fenerbahçe'ye Depay için kötü haber
Toplam 16
Yorum
gsli sen keyfimizin kahyasimisin bos bos konusuyorsun
- ''2 kupayı alsınlar o zaman konuşalım''
Toplam 18
Yorum
Olp Hasan hasannnnnn kaybol bakim sen suradan 18 yilmi desem 6.0 mi desem senin canli yayinda aglayarak mum yaktik yine bize koydular demenimo desem bilemedim hadi allaha emanetsin o zamanki arkadaslarin nerde nesele hakan arif
- Es Es iddialı
Toplam 2
Yorum
murat transfer yasağı var ne takviyesi
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