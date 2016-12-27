Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ceza
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası maçlarındaki disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe ile Beşiktaş'a para cezası verdi.
Beşiktaş'ın ise Boluspor müsabakasında yine taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı 15 bin lira para cezası aldığı aktarıldı.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 16:24
- Sow attığını vuruyor
Toplam 8
Yorum
fb44_ alex gibi sende kalbimize ve aklımıza kazındın musa sow... bu taraftar seni hiçbir zaman unutmayacak
- Alman basınından Podolski için flaş iddia
Toplam 4
Yorum
duran hemen satsınlar hatta semihide hediye olarak versınler
- Sneijder ve Podolski şaşkın
Toplam 10
Yorum
duran tabi gitmezler böyle yağlı kulub bırakılırmı türkiyede zaten futbol iyi oynanmıyor burda çok rahatlar
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