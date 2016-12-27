 Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ceza – Fotomaç – 27 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ceza

    Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ceza

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası maçlarındaki disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe ile Beşiktaş'a para cezası verdi.

    TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nın Fenerbahçe'ye, Menemen Belediyespor karşılaşmasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 30 bin lira para cezası uyguladığı belirtildi.

    Beşiktaş'ın ise Boluspor müsabakasında yine taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı 15 bin lira para cezası aldığı aktarıldı.

    1. 27 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 16:24
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