Dünyanın en iyisi

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, 2016'nın en iyi kalecisini seçti. Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada Bayern Münih'in yıldızı Manuel Neuer üst üste 4. kez bu ödüle layık görüldü. Juventuslu Buffon ikinci, Lizbon'un kalecisi Patricio da 3. oldu.