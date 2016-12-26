Dünyanın en iyisi
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, 2016'nın en iyi kalecisini seçti. Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada Bayern Münih'in yıldızı Manuel Neuer üst üste 4. kez bu ödüle layık görüldü. Juventuslu Buffon ikinci, Lizbon'un kalecisi Patricio da 3. oldu.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Taison imzalıyor
Toplam 21
Yorum
muzaffer hayırlı uğurlu olsun
- Yıkım ekibi
Toplam 25
Yorum
yorumsuz bu maca yorum yapmiyacagim futboldan cok anlayan trabzonlular yapsin.
- Advocaat'tan transfer müjdesi
Toplam 6
Yorum
KrAlex Ben Arfa çok iyi bir transfer olur. Emenike zaten kiralandı seneyede muhtemelen alıcı çıkar 3 e 5 e bakmadan satarız. Salih falan satın gitsin bu takımın topcusu değil. Hakan Çinemre Uygar bu tip gençleri yetiştirin.
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