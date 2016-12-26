Cüneyt Çakır 2016'nın en iyi 5. hakemi
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), Cüneyt Çakır'ı 2016 yılının en iyi 5. hakemi seçti.
2014 ve 2015'teki oylamanın galibi İtalyan hakem Nicola Rizzoli, 65 puanla 2'nci, 2011'in en iyi hakemi seçilen Macar Viktor Kassai ise 55 puanla 3'üncü oldu.
Geçen yılın 3'üncüsü Türk hakem Cüneyt Çakır ise 28 puanla 5'inci sırada yer aldı.
En fazla oy alan 10 hakem şöyle:
1. Mark Clattenburg (İngiltere) 141 puan
2. Nicola Rizzoli (İtalya) 65
3. Viktor Kassai (Macaristan) 55
4. Jonas Eriksson (İsveç) 43
5. Cüneyt Çakır (Türkiye) 28
6. Björn Kuipers (Hollanda) 28
7. Felix Brych (Almanya) 26
8. Martin Atkinson (İngiltere) 20
9. Damir Skomina (Slovenya) 19
10. Nestor Pitana (Arjantin) 14
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 17:48
- Yıkım ekibi
Toplam 12
Yorum
Zeki Trabzonun yeni Statyomu bitmisti demi? peki Trabzon niye bu maci yeni Statyomda oynamadi? Tabiki Galata gibi yeni statdyomunda Fenerin yenmesiyle Tarihe gecmemesi icin demi?
- Nakoulma'da son dakika
Toplam 2
Yorum
dalgacı bedava gs kesin alır
- Mehmet ile sıkı pazarlık
Toplam 15
Yorum
Eray Bu adam nesine veriyonuz 1.7? Bırakın gitsin ne verdi ki takıma ne istiyor. Biraz daha pişerse yusuf yazıcı ve abdulkadir cok daha verimli olacaklar ts yee. İnek bile yediklerinden süt veriyor. Bundan ne aldık ki.
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