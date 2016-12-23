 Polis kıyafetleri ile çıktılar – Fotomaç – 23 Aralık 2016
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HEPSİ
    23 Aralık 2016, Cuma
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    Polis kıyafetleri ile çıktılar

    Polis kıyafetleri ile çıktılar
    Futbolcular, maçtan önceki seremoniye polis üniformalı çocuklarla çıktı. Seremonide yer alan çocuklar daha sonra protokol tribününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına gitti. Erdoğan, kucağına aldığı çocuklarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.
    1. 23 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:29
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