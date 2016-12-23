Futbolda haftanın programı
Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'de sezonun ilk bölümü, 16. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
- Spor Toto Süper Lig
Yarın:
16.00 Adanaspor-Medipol Başakşehir (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Beşiktaş-Gaziantepspor (Vodafone Arena)
25 Aralık Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Osmanlıspor (Çaykur Didi)
16.00 Kayserispor-Kardemir Karabükspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Akhisar Belediyespor-Atiker Konyaspor (Manisa 19 Mayıs)
19.00 Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)
19.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom Arena)
26 Aralık Pazartesi:
19.00 Gençlerbirliği-Bursaspor (Ankara 19 Mayıs)
20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Hüseyin Avni Aker)
- TFF 1. Lig
Bugün:
18.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Eskişehirspor (Kamil Ocak)
Yarın:
13.00 Boluspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bolu Atatürk)
13.00 Sivasspor-Adana Demirspor (Sivas Yeni 4 Eylül)
16.00 Balıkesirspor-Elazığspor (Balıkesir Atatürk)
18.30 Samsunspor-Göztepe (Samsun 19 Mayıs)
25 Aralık Pazar:
13.00 Denizlispor-Giresunspor (Denizli Atatürk)
13.00 Şanlıurfaspor-Manisaspor (Şanlıurfa GAP Arena)
16.00 Mersin İdmanyurdu-Bandırmaspor (Mersin)
18.30 Altınordu-Ümraniyespor (Bornova)
- 23 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 10:47
- İşte Ryan Babel'in geliş tarihi
Toplam 13
Yorum
tt fıransız sınız yani
- İbanez ayrılacak
Toplam 7
Yorum
pulat Bırakın şu işleri ersun olduğu sürece bunun gibi çok oyuncuyu kaybederiz. raket gibi ayağı var frikikleri ortaları mükemmel. yumluyu oynatana kadar adam gibi savunmacı alın ibanezin savunmasına kalmasın işiniz. yazık yahu şu adam belkide en işe yarar yabancılardan birisi
- Talisca Ocak’ta hazır
Toplam 3
Yorum
fairplay34 bu adam santroforda olur.zaten yarı sezon oynamadı.abubakardan daha öok golü var.
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