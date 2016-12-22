 Şehmus’tan acı haber – Fotomaç – 22 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    Şehmus’tan acı haber

    Şehmus’tan acı haber

    İki gündür haber alınamayan arabasıyla uçuruma düşmüş halde bulundu.

    Amed Sportif'in takım kaptanı , Elazığ'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Malatya'dan Diyarbakır'a hareket eden Şehmus Özer'in kullandığı 35 SEH 77 plakalı otomobil, Elazığ'ın Sivrice ilçesi yakınlarındaki Yedipınar köyü mevkisinde uçuruma yuvarlandı. Olay yerinde ölen Özer'in cenazesine yaklaşık 36 saat sonra cep telefonu sinyallerinin takibi sonucu ulaşıldı.

    TAKIMIN AĞABEYİYDİ
    Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nurullah Edemen, Şehmus'un hayatını kaybetmesi dolayısıyla büyük acı yaşadıklarını belirterek, "Çok üzgünüz. Türk futbol camiasının başı sağ olsun. Şehmus, takıma büyük katkı sunan ve futbolculara ağabeylik yapan biriydi" dedi.



    TRABZONSPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI
    Trabzonspor Kulübü, Şehmus Özer için başsağlığı mesajı yayımladı. Kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Trafik kazasında hayatını kaybeden Amed Sportif'in takım kaptanı Şehmus Özer'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Özer'in kederli ailesine ve Amed Sportif camiasına başsağlığı temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

    ?MAÇ ERTELENDİ
    Şehmus'un arabası uçurumun dibinde bulundu. Bu acı haber üzerine Amed'in Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile bugün oynayacağı mücadele ertelendi.


    Hüseyin KAÇAR
    1. 22 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:02
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