Şehmus’tan acı haber
İki gündür haber alınamayan Şehmus Özer arabasıyla uçuruma düşmüş halde bulundu.
TAKIMIN AĞABEYİYDİ
Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nurullah Edemen, Şehmus'un hayatını kaybetmesi dolayısıyla büyük acı yaşadıklarını belirterek, "Çok üzgünüz. Türk futbol camiasının başı sağ olsun. Şehmus, takıma büyük katkı sunan ve futbolculara ağabeylik yapan biriydi" dedi.
TRABZONSPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI
Trabzonspor Kulübü, Şehmus Özer için başsağlığı mesajı yayımladı. Kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Trafik kazasında hayatını kaybeden Amed Sportif'in takım kaptanı Şehmus Özer'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Özer'in kederli ailesine ve Amed Sportif camiasına başsağlığı temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
?MAÇ ERTELENDİ
Şehmus'un arabası uçurumun dibinde bulundu. Bu acı haber üzerine Amed'in Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile bugün oynayacağı mücadele ertelendi.
Hüseyin KAÇAR
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:02
- Eto’o heyecanı
Toplam 8
Yorum
SenoL34 Tekrar Maçlara Gitme Sebebim olur eğer Eto Gelirse
- Tunay Torun'dan şampiyonluk yorumu
Toplam 1
Yorum
:))) YA HE HE ARTIST HE INSALLAH butun maclarda ayni performansi gosterirsin
- Gaziantepspor hazırlıkları sürdü
Toplam 2
Yorum
Kara Kartal Ağlamak size çok yakışıyor. Bükemediğiniz bileği öpeceksiniz. Hakemler aziz yıldırım başkan oldu olalı hep fenerin tarafını tutmuşlardır. Sadece bu dönem adil bir yönetim sergiliyorlar siz hakemleri bjk yi kayırdıkları için değil çelme takmadıkları için eleştiriyorsunuz. Bir de büyük harflerle yazınca sesin daha çok çıkmıyor? Büyük harfle yorum yazmak bence terbiyesizlik...
Şehmus’tan acı haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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