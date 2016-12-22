Rıdvan Dilmen'in acı günü

Eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen'in annesi Makbule Dilmen, Denizli'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'de Özel Odak Tıp Merkezinde 17 Aralık'tan beri solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gören Makbule Dilmen, 80 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Makbule Dilmen'in cenazesinin, yarın Aydın'ın Nazilli ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.

FOTOMAÇ ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, başta Rıdvan Dilmen olmak üzere sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz.



ANNEM, BENİM ARKADAŞIMDI

Acı haberi alır almaz Denizli'deki hastaneye gelen Rıdvan Dilmen, "Annem ailemizin direği idi" dedi. Dilmen şöyle devam etti: "41 yıl önce babam rahmetli olduktan sonra bütün yük ona kalmıştı. Annem benim arkadaşımdı, annemden çok arkadaşımdı. O yüzden acımız büyük."