Chapecoense kupasını aldı
Kolombiya'da meydana gelen uçak kazasında futbolcularını ve teknik heyetini kaybeden Brezilya'nın Chapecoense takımına Sudamericana Kupası verildi.
Ödül töreninde, organizasyonu şampiyon tamamlamalarına vesile olan finaldeki rakipleri Atletico Nacional'e teşekkür eden Başkan Nes Filho, "Ortak kazandığımız kupada büyük bir jest yaparak bize bu olanağı veren Atletico Nacional Kulübüne minnettarlığımı sunarım. Gerçekten çok nazik ve asil bir hareketti." değerlendirmesinde bulundu.
Sudamericana Kupası finalinde Atletico Nacional ile karşılaşmak için Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra şehrinden Kolombiya'nın Medellin kentine hareket eden Chapecoense takımı dahil 77 kişinin (9'u mürettebat, 68'i yolcu) bulunduğu uçak, dağlık araziye düşmüş, kazada 71 kişi hayatını kaybetmişti.
Atletico Nacional, Sudamericana Kupası'nın Chapecoense takımına ve gelirinin kazada ölenlerin ailelerine verilmesini turnuvayı düzenleyen Güney Amerika Futbol Konfederasyonundan (CONMEBOL) talep etmiş ve bu durum kabul görmüştü.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 13:59
- Franco’dan 450 bin euro
Toplam 1
Yorum
44istanbul Her youncudan verim almak veya para kazanmak zor. Zararin neresinden dönersen kardir! En cabuk sekilde Abubakardan da kurtulmamiz lazim. Cok cok masrafli. Paranin 10da birini altyapidan bir yetenege versen, daha verimli olurdu bu takimda. 2 gol saka gibi. Toraman, Sivok, gibi defans oyuncularimiz bile daha cok gol atiyorlardi. Abubakar kalacaksa, orta sahaya Olcayin yerine alinsin, Abubakar cok güclü ve cok calisiyor. Forvet olarak Talisca oynasin, oyuncu gecme teknigi be bitirici özelikleri cok daha iyi. Bence böyle daha verimli olur.
- Kaleyi yine kapatamadı
Toplam 6
Yorum
44istanbul Az ücrete oynuyor ise, simdilik iyi bir YEDEK sayilir. Ama kesinlikle bir ALTERNATIF degildir. Fabri fena bir kaleci degil ama orta vadeli cok iyi bir kaleciye ihtiyacimiz var. Orta vadeli yedek olarak genc Utku Yuvakurani kazanmak lazim. Yoksa böyle gencleri almanin anlami yok.
- Niasse dünden razı
Toplam 5
Yorum
Ferhat Gs bunu elinden kacirmamali
Chapecoense kupasını aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.