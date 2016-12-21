 ‘Şilili ünlü bir futbolcu ölecek’ – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    ‘Şilili ünlü bir futbolcu ölecek’

    ‘Şilili ünlü bir futbolcu ölecek’
    takımının neredeyse tamamını uçak kazasında yitireceğini yaklaşık 7 ay önce tahmin eden 53 yaşındaki astrolog Carlinhos, Şili ve futbol dünyasını şimdiden merakta bırakan bir açıklama yaptı ve Şilinin ünlü bir futbolcusunun 2018 Dünya Kupası öncesi yaşamını yitireceğini söyledi. , ölecek dediği ismi açıklamazken, Şili'nin diğer liglerde oynayan ve öne çıkan isimleri olarak Arsenal'de forma giyen Alexis Sanchez ile Bayer Münih'li Arturo Vidal dikkat çekiyor.
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:50
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