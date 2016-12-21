 "Hoşçakal büyük golcü" – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    "Hoşçakal büyük golcü"

    "Hoşçakal büyük golcü"

    Akhisar Belediyespor, Altay ve Karşıyaka kulüpleri daha önce takımlarında forma giyen Amed Sportif Faaliyetler Takım Kaptanı Şehmus Özer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajları yayımladı.

    Akhisar Belediyespor'dan yapılan yazılı açıklamada, 2010-2011 sezonunda yeşil-siyahlı formayla başarılı bir sezon geçiren Şehmus Özer'in trafik kazasında vefat ettiği belirtilerek, "Kendisine Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

    - Altay

    Altay Kulübünün internet sitesinde "Hoşçakal büyük golcü" başlıklı açıklamada, Şehmus Özer'in vefatı nedeniyle büyük üzüntü duyulduğu belirtildi. Açıklamada, geçtiğimiz dönemlerde 3 sezon Altay'ın formasını terleten "usta golcüye" Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm spor camiasına başsağlığı dilendi.

    - Karşıyaka

    Karşıyaka Spor Kulübünden yapılan açıklamada ise eski oyuncuları Şehmus Özer'in trafik kazası sonucunda vefat ettiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

    "Kadrosunda bulunduğu her takımda terinin son damlasına kadar mücadele eden ve terlettiği formanın hakkını veren Şehmus Özer'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:15
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