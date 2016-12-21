 42 ay hak mahrumiyeti – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    42 ay hak mahrumiyeti

    42 ay hak mahrumiyeti
    Disiplin Kurulu (), dün tarihi bir cezaya imza attı. Kurul, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği'ni bitirdiği 'na 42 ay hak mahrumiyeti cezası verdi. Aşçıoğlu'nun sosyal medya ve yazılı basında sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle bu cezayı aldığı belirtildi.
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:46
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