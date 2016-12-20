 Teröre karşı birlik mesajı – Fotomaç – 20 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    Teröre karşı birlik mesajı

    Teröre karşı birlik mesajı

    Gençlik ve Spor Bakanı , Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve TFF 1. Lig kulüplerinin temsilcileriyle bir araya gelerek, teröre karşı birlik mesajı verdi

    Gençlik ve Spor Bakanı , Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve TFF 1. Lig kulüplerinin temsilcileriyle bir araya gelerek, teröre karşı birlik mesajı verdi.

    Sabah saatlerinde Spor Toto Süper Lig kulüplerinin yöneticileriyle bir toplantı yapan ve hem takımların sorunları konusunda atılacak adımları görüşen hem de terör saldırılarına karşı birlik mesajları veren açıklamalarda bulunan Bakan Kılıç, bu toplantının bir benzerini akşam saatlerinde TFF 1. Lig temsilcileriyle gerçekleştirdi.

    CVK Park Bosphorus Otel'de basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Akif Çağatay Kılıç, teröre karşı birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

    Yaşanan terör saldırılarının ardından ortaya çıkan birlik ve beraberliğin milat olması gerektiğini kaydeden Kılıç, yöneticilerden taraftarlarla kol kola olmalarını ve karşı takım taraftarlarıyla da aynı anlayışı ortaya koyarak "dik duralım" mesajı vermelerini istedi.

    Bakan Kılıç, olimpik sporcuların desteklenmesi ve altyapı teşvikleriyle ilgili bakanlığın yaptığı çalışmalar konusunda paylaşımlarda bulunurken, toplantıda ayrıca 2016 yılı değerlendirildi.

    1. 20 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 20:09
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