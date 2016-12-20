 PFDK'dan o yöneticiye rekor ceza – Fotomaç – 20 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    PFDK'dan o yöneticiye rekor ceza

    PFDK'dan o yöneticiye rekor ceza

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Aşçıoğlu'na iki ayrı ihlalden dolayı toplamda 42 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

    TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nın Aşçıoğlu'na sosyal medya üzerinden sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 18, yazılı basında sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı ise 24 ay hak mahrumiyeti cezası verdiği kaydedildi.

    Yaşar Aşçıoğlu, PFDK'nın 1 Aralık'ta yaptığı toplantıda da 18 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı.

    PFDK'nın kouyla ilgili aldığı ve TFF'nin resmi internet sitesinden de yayınlanan karar şu şekilde:

    TFF Yönetim Kurulu üyesi YAŞAR AŞÇIOĞLU'nun, sosyal medya üzerinden sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 18 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

    TFF Yönetim Kurulu üyesi YAŞAR AŞÇIOĞLU'nun yazılı basında sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 24 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verildi.

    1. 20 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 17:47
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