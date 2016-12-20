PFDK'dan o yöneticiye rekor ceza
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Aşçıoğlu'na iki ayrı ihlalden dolayı toplamda 42 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.
Yaşar Aşçıoğlu, PFDK'nın 1 Aralık'ta yaptığı toplantıda da 18 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı.
PFDK'nın kouyla ilgili aldığı ve TFF'nin resmi internet sitesinden de yayınlanan karar şu şekilde:
TFF Yönetim Kurulu üyesi YAŞAR AŞÇIOĞLU'nun, sosyal medya üzerinden sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 18 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
TFF Yönetim Kurulu üyesi YAŞAR AŞÇIOĞLU'nun yazılı basında sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 24 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verildi.
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 17:47
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Toplam 8
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SenoL34 Tekrar Maçlara Gitme Sebebim olur eğer Eto Gelirse
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Toplam 1
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:))) YA HE HE ARTIST HE INSALLAH butun maclarda ayni performansi gosterirsin
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Kara Kartal Ağlamak size çok yakışıyor. Bükemediğiniz bileği öpeceksiniz. Hakemler aziz yıldırım başkan oldu olalı hep fenerin tarafını tutmuşlardır. Sadece bu dönem adil bir yönetim sergiliyorlar siz hakemleri bjk yi kayırdıkları için değil çelme takmadıkları için eleştiriyorsunuz. Bir de büyük harflerle yazınca sesin daha çok çıkmıyor? Büyük harfle yorum yazmak bence terbiyesizlik...
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