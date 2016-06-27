Copa America’da 3. Kolombiya
A Spor ve A Haber'den HD kalitesinde yayınlanan Copa America'da 3.'lük maçında ev sahibi ABD'yle Kolombiya karşılaştı. Kolombiya Milan'da oynayan yıldız golcüsü Carlos Bacca'yla 31'de öne geçti. 90+2'de Michael Orozca, rakibine hakemin gözü önünde tokat atıp direkt kırmızı gördü. Kolombiya'da da golün asistini yapan Arias ikinci sarıdan kızardı. İkinci yarıdaki ABD baskısı gol getirmedi ve Kolombiya 100. Yıl anısına düzenlenen 45. Copa America'nın 3.'sü oldu.
- 27 Haziran 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 15:18
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