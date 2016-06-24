Finalde Dejavu
Şiddetli yağıştan 2 saat ara verilen dev yarı finalde son şampiyon Şili, Kolombiya’yı 2-0’la geçti. Geçen sezon finalde penaltılarla devirdiği Arjantin’in rakibi oldu
Futbolda 100. yıl anısına düzenlenen A Spor ve A Haber'in HD kalitesinde ekranlara getirdiği 45. Copa America'da dev yarı finalde Kolombiya'yı 2-0 yenen Şili, finale adını yazdırdı. Chicago'daki Soldier Field'de oynanan maçta kupayı en son 15 yıl önce müzesine götüren Kolombiya, adeta 11 dakikada yıkıldı. Çeyrek finalde Meksika'yı 7-0 deviren Şili, yine mücadeleye hızlı başlayan taraf oldu. 7'de Aranguiz ve 11'de Fuenzalida'nın golleriyle Kolombiya ne olduğunu anlamadan 2-0 geriye düştü.
Kasırga riski altında 4.5 saat
ABD'DE kasırga riski altında oynanan maçın devre arasında şiddetli yağmur başladı ve takımlar sahaya çıkamadı. Ertelenmesi de gündeme gelen maça, yaklaşık 2 saat aranın ardından devam edildi. Kötü hava koşulları nedeniyle ağırlaşan zeminde iki takım da etkisiz kaldı. Kolombiya'da Sanchez 57'de kırmızı kart gördü. Kalan bölümde başka gol gelmeyince Şili 2-0'lık sonuçla finale adını yazdırdı. Finale yükselen Şili, geçen yıl olduğu gibi yine Arjantin'in rakibi oldu.
Kasırga riski altında 4.5 saat
ABD'DE kasırga riski altında oynanan maçın devre arasında şiddetli yağmur başladı ve takımlar sahaya çıkamadı. Ertelenmesi de gündeme gelen maça, yaklaşık 2 saat aranın ardından devam edildi. Kötü hava koşulları nedeniyle ağırlaşan zeminde iki takım da etkisiz kaldı. Kolombiya'da Sanchez 57'de kırmızı kart gördü. Kalan bölümde başka gol gelmeyince Şili 2-0'lık sonuçla finale adını yazdırdı. Finale yükselen Şili, geçen yıl olduğu gibi yine Arjantin'in rakibi oldu.
- 24 Haziran 2016, Cuma
- Güncelleme: 12:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sıradan biriydim Fener'de özel oldum
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SÜPER_FENER KISKANMAYIN LENSİ ADAM FUBOLCUNUN KRALI 20 TANE BRUMAYI VE QARESMAYI CEBİNDEN ÇIKARTIR
- Evgen iddiası
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ali riza ayyıldız süper bir adam...............................
- Kayserispor'a deplasmanda çelme
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ali kemal bu nasıl iş
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