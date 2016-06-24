 Finalde Dejavu – Fotomaç – 24 Haziran 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    Finalde Dejavu

    Finalde Dejavu

    Şiddetli yağıştan 2 saat ara verilen dev yarı finalde son şampiyon Şili, Kolombiya’yı 2-0’la geçti. Geçen sezon finalde penaltılarla devirdiği Arjantin’in rakibi oldu

    Futbolda 100. yıl anısına düzenlenen A ve A Haber'in HD kalitesinde ekranlara getirdiği 45. Copa America'da dev yarı finalde Kolombiya'yı 2-0 yenen Şili, finale adını yazdırdı. Chicago'daki Soldier Field'de oynanan maçta kupayı en son 15 yıl önce müzesine götüren Kolombiya, adeta 11 dakikada yıkıldı. Çeyrek finalde Meksika'yı 7-0 deviren Şili, yine mücadeleye hızlı başlayan taraf oldu. 7'de Aranguiz ve 11'de Fuenzalida'nın golleriyle Kolombiya ne olduğunu anlamadan 2-0 geriye düştü.

    Kasırga riski altında 4.5 saat
    ABD'DE kasırga riski altında oynanan maçın devre arasında şiddetli yağmur başladı ve takımlar sahaya çıkamadı. Ertelenmesi de gündeme gelen maça, yaklaşık 2 saat aranın ardından devam edildi. Kötü hava koşulları nedeniyle ağırlaşan zeminde iki takım da etkisiz kaldı. Kolombiya'da Sanchez 57'de kırmızı kart gördü. Kalan bölümde başka gol gelmeyince Şili 2-0'lık sonuçla finale adını yazdırdı. Finale yükselen Şili, geçen yıl olduğu gibi yine Arjantin'in rakibi oldu.
    1. 24 Haziran 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 12:41
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