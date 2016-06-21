 Messi, ABD’ye karşı – Fotomaç – 21 Haziran 2016
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    Messi, ABD’ye karşı

    Messi, ABD’ye karşı

    Kadife kramponlarının turnuvası Copa’da büyük gün Ev sahibi ABD’nin Messi’li Arjantin’le maçı A ’da

    Bizim kıtada Avrupa Şampiyonası heyecanı yaşanırken ABD'de de Copa America tüm hızıyla devam ediyor. Geriye 1 kupa için savaşan sadece 4 takım kaldı. Kupanın favorilerinden Lionel Messi'li Arjantin, organizasyonun ev sahibi ABD ile bu gece sabaha karşı 04.00'te final için mücadele edecek. Dev randevu HD kalitesiyle A ekranlarında olacak. ABD'nin teknik direktörü Jürgen Klinsmann "Kupanın en güçlü takımı ile oynayacağız ama kimse yenilmez değildir. Hedefimiz kupa. Bunun için de öncelikle Arjantin'i geçmeliyiz" ifadelerini kullanırken 1 gol atarsa Arjantin tarihinin en skorer ismi olacak Messi ise "Ülkemize Copa America zaferiyle dönmek istiyoruz. Milyonlarca insan bizden bunu istiyor" dedi.
    1. 21 Haziran 2016, Salı
    2. Güncelleme: 17:25
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