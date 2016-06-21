Messi, ABD’ye karşı
Kadife kramponlarının turnuvası Copa’da büyük gün Ev sahibi ABD’nin Messi’li Arjantin’le maçı A Spor’da
Bizim kıtada Avrupa Şampiyonası heyecanı yaşanırken ABD'de de Copa America tüm hızıyla devam ediyor. Geriye 1 kupa için savaşan sadece 4 takım kaldı. Kupanın favorilerinden Lionel Messi'li Arjantin, organizasyonun ev sahibi ABD ile bu gece sabaha karşı 04.00'te final için mücadele edecek. Dev randevu HD kalitesiyle A Spor ekranlarında olacak. ABD'nin teknik direktörü Jürgen Klinsmann "Kupanın en güçlü takımı ile oynayacağız ama kimse yenilmez değildir. Hedefimiz kupa. Bunun için de öncelikle Arjantin'i geçmeliyiz" ifadelerini kullanırken 1 gol atarsa Arjantin tarihinin en skorer ismi olacak Messi ise "Ülkemize Copa America zaferiyle dönmek istiyoruz. Milyonlarca insan bizden bunu istiyor" dedi.
- 21 Haziran 2016, Salı
- Güncelleme: 17:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Obradovic'ten Zalgiris Kaunas yorumu
Toplam 1
Yorum
boray sen işini bilirsin OBRA
- TFF'den UEFA ve küme düşürme iddiasına yanıt
Toplam 26
Yorum
ts61 Bu tff de nerde o yürek ya bırakın 3 kulüp düşürmeyi hala kupamızı veremediler fenerin uşagı tff olmasına rağmen hala aziz bunlardan yakınıy
- Quaresma'dan flaş Fenerbahçe sözleri
Toplam 16
Yorum
Şebo Onun için mi aziz Q7nin peşine düştü hadi fbliler kıskanmayalım Q7 bizimdir bizimdir kalacak
Messi, ABD’ye karşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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