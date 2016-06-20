 Meksika'ya 7 attılar – Fotomaç – 20 Haziran 2016
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    Meksika'ya 7 attılar

    Meksika'ya 7 attılar

    A 'dan canlı yayınlanan çeyrek final maçında Şili, Meksika'yı adeta bozguna uğrattı.

    Santa Clara kentinin Levi's Stadı'nda oynanan ve son yarı finalistin belirlendiği karşılaşmada D Grubu'nu ikinci tamamlayan Şili, C Grubu'nu lider bitiren Meksika karşısında oyunu tamamen domine eden taraf oldu. 16. dakikada Puch ve 44. dakikada Vargas ile goller bulan Şili, devreye 2-0 önde girdi.

    İkinci yarıda gol yağmuru vardı
    Futbolseverler Meksika'nın bu skordan geri dönüş yapabileceğini düşünüyorlardı. Ancak karşılaşma son şampiyonun resitaline sahne oldu. Şili, 49. dakikada Sanchez ile skoru 3-0'a taşıdı. Maçın yıldızı Vargas, 52, 57 ve 74. dakikalarda tabelayı 6-0 yaptı. Açılış golünü de atan Puch, 88. dakikada skoru belirledi. Şili, Meksika'yı 7-0 yenerek yarı finalde Kolombiya'nın rakibi oldu. Eduardo Vargas, Copa America tarihinde bir maçta 4 gol atan 12. futbolcu olmayı başardı.
    1. 20 Haziran 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:40
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