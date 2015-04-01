Alper Potuk kadrodan çıkarıldı
Hollanda maçında oynamayan dünkü Lüksemburg karşılaşmasına ise 11'de başlaması beklenen Alper Potuk son anda kadrodan çıkarıldı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, hafif sakatlığı olan genç oyuncu riske etmek istemedi. Alper'in durumunun önemli olmadığı, hafta sonunda Fenerbahçe formasıyla ligde oynayabileceği öğrenildi.
- 01 Nisan 2015, Çarşamba
- Güncelleme: 16:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Resmen istediler
Toplam 16
Yorum
? bu adamın satılmaması lazım istakrarlı düzgün adamı ne diye satarsın takımın iskeletiyle oynamayı cok seviyorlar.
- Fener onunla kanatlanacak
Toplam 9
Yorum
Fenerbahçe çalışırmıydı ya hiç inanasım gelmiyor.
- Fener onunla kanatlanacak
Toplam 9
Yorum
umut şakamısın sen kardeş? orta sahan top tutamıyor! 10 numara , sol kanat, sol bek be forvet transferi lazım bu kadroya en az.
Alper Potuk kadrodan çıkarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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