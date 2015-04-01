 Alper Potuk kadrodan çıkarıldı – Fotomaç – 01 Nisan 2015
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    Alper Potuk kadrodan çıkarıldı

    Alper Potuk kadrodan çıkarıldı
    Hollanda maçında oynamayan dünkü Lüksemburg karşılaşmasına ise 11'de başlaması beklenen Alper Potuk son anda kadrodan çıkarıldı. Direktörü Fatih Terim, hafif sakatlığı olan genç oyuncu riske etmek istemedi. Alper'in durumunun önemli olmadığı, hafta sonunda formasıyla ligde oynayabileceği öğrenildi.
    1. 01 Nisan 2015, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:50
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