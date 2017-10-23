 Altın çocuk Mbappe – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ekim 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Altın çocuk

    Altın çocuk Mbappe

    İtalyan Tuttosport gazetesinin düzenlediği 'Altın Çocuk' ödülünün bu seneki kazananı Paris Saint-Germain'in 18 yaşındaki Fransız yıldızı oldu.

    İtalyan Tuttosport gazetesi tarafından her yıl verilen 'Altın Çocuk' ödülünü bu sene Kylian kazandı. Altın çocuk ödüllerinde Ousmane Dembele ve Marcus Rashford ile yarışan Mbappe, aldığı 291 oy ile bu ödüle layık görüldü. Bu ödülü daha önceki senelerde Pogba, Sterling, Martial ve Renato Sanchez kazanmıştı.

    2017 Altın Çocuk ödüllerinde sıralama şöyle:
    Kylian Mbappe: 291 oy
    Ousmane Dembele: 149 oy
    Marcus Rashford: 76 oy
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Altın çocuk Mbappe haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.