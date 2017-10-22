Marsilya ile PSG yenişemedi
Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki rakiplerinden Marsilya ekibi, konuk ettiği lider Paris Saint-Germain'in uzatma dakikalarında attığı golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı
Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki rakiplerinden Olympique Marsilya, sahasında lider Paris Saint-Germain ile 2-2 berabere kaldı.
Ligin 10. haftasında Orange Velodrome Stadı'nda oynanan maçta ilk golü Olympique Marsilya, 16. dakikada Luiz Gustavo'nun ayağından buldu.
Bu dakikadan sonra ataklarını sıklaştıran Paris Saint-Germain, 33. dakikada Neymar'ın golüyle eşitliği yakaladı. Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
Karşılaşmanın 78. dakikasında Florian Thauvin'in golüylen önce geçen Olympique Marsilya, Edinson Cavani'nin uzatma dakikalarında serbest vuruştan attığı gole engel olamadı ve mücadele 2-2 beraberlikle tamamlandı.
Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, maçın 87. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Bu sonuçla Paris Saint-Germain 26 puanla liderliğini sürdürürken, Marsilya ekibi ise 18 puanla 5. sırada yer aldı.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:49
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Aykut Kocaman: Çakır'ın bir takımı öne çıkarma niyeti yoktu
Toplam 3
Yorum
dogrucu bence iyi yonetti.baska bir hakemle bu mac bitmeye bilirdi.
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Aykut Kocaman: Çakır'ın bir takımı öne çıkarma niyeti yoktu
Toplam 3
Yorum
gezgin takımının kaleyi bulan bir şutu bile yok
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Aykut Kocaman: Çakır'ın bir takımı öne çıkarma niyeti yoktu
Toplam 3
Yorum
BEŞİKTAŞ sen nasıl birşey oldun böyle aykut hoca o hakem olanları verse maçın hakkı net 2-1 gs nin bir bjk li olarak söylüyorum AYIPTIR !
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