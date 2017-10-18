 ''Neymar ile dost olmak zorunda değiliz'' – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    '' ile dost olmak zorunda değiliz''

    ''Neymar ile dost olmak zorunda değiliz''

    'nin iki yıldızı ile 'nin arasındaki sıkıntı geride kalmış gibi gözüküyordu. Ancak Cavani'nin açıklamaları farklı bir resim çizdi. Cavani, 'Neymar ile dost olmak zorunda değiliz. Tek gereken sahada profesyonel olup takım arkadaşlarıma saygılı olmak' dedi.

    'nin son açıklamaları, 'deki takım arkadaşı ile hala sıcak bir ilişki kuramadıklarını gösterdi. İki futbolcu geçen ay frikik ve penaltı kullanma konusunda sahada gerilim yaşamışlar ve bu sorunun soyunma odasına taşındığı öne sürülmüştü. Ardından ikilinin sahada gösterdikleri yakınlıkla krizin geride kaldığı algısı oluşmuştu. Ancak Cavani'nin son açıklamaları Neymar ile arasının hala iyi olmadığını gösterdi.

    Uruguaylı futbolcu, 'Bizler futbolcuyuz. Dost olmamız gerekmiyor. Önemli olan ve gereken sahada profesyonel olmak. Bunun yolu da takım arkadaşlarına saygı duymaktan geçiyor' ifadelerini kullandı. Cavani, 'Benim futbol kültürüm diğerlerinden farklı olabilir. Ama benim adıma tek doğru, soyunma odasında olanın soyunma odasında kalmasıdır. Ama bazı insanlar çok konuşuyor ve olmamış şeyleri uydurup olmuş gibi gösteriyor. Penaltılar konusunda bir kişinin sözü geçer: Unai Emery... Teknik direktör, kimin kullanacağını söylerse takıma bunu kabul etmek düşer' dedi.


    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:26
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