''Neymar ile dost olmak zorunda değiliz''
PSG'nin iki yıldızı Neymar ile Cavani'nin arasındaki sıkıntı geride kalmış gibi gözüküyordu. Ancak Cavani'nin açıklamaları farklı bir resim çizdi. Cavani, 'Neymar ile dost olmak zorunda değiliz. Tek gereken sahada profesyonel olup takım arkadaşlarıma saygılı olmak' dedi.
Uruguaylı futbolcu, 'Bizler futbolcuyuz. Dost olmamız gerekmiyor. Önemli olan ve gereken sahada profesyonel olmak. Bunun yolu da takım arkadaşlarına saygı duymaktan geçiyor' ifadelerini kullandı. Cavani, 'Benim futbol kültürüm diğerlerinden farklı olabilir. Ama benim adıma tek doğru, soyunma odasında olanın soyunma odasında kalmasıdır. Ama bazı insanlar çok konuşuyor ve olmamış şeyleri uydurup olmuş gibi gösteriyor. Penaltılar konusunda bir kişinin sözü geçer: Unai Emery... Teknik direktör, kimin kullanacağını söylerse takıma bunu kabul etmek düşer' dedi.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:26
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Rıza Çalımbay Trabzon'da
Toplam 48
Yorum
zz61 herkes başkan herkes t.direktör herkes futbolcu olursa 33 değil 333 sene geçse ne olur?cvp; hüsran.hayal aleminde yaşamaktan sıkılmadınız mı
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"Beşiktaş Monaco'yu ikiye ayırdı"
Toplam 10
Yorum
fbcan Şenol hoca alt yapıdan 1-2 oyuncu da ayarlar seneye sonra otur seyret. beşiktaş şenol hocayla devam ederse futbolcu fabrikası olma yolunda
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Orman cevap vermedi, taraftar belirledi
Toplam 5
Yorum
yuh valla YUH, daha yeni oy bende kullandım tam tersiydi sonuçlar ne yaptınız ayıp ya bu kadarda göz göre göre de olmazki SS alsam iyiymiş. Ayıp Ayıp
''Neymar ile dost olmak zorunda değiliz'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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