Neymar'a Ballon d'Or primi!
Fransa basını PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar'ın sözleşmesinde Ballon d'Or ödülü için 3 milyon Euro'luk prim maddesi yer aldığını iddia etti.
222 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle futbol tarihinin en pahalı transferi olarak PSG kadrosuna katılan Neymar için kulübü Ballon d'Or ödülünü kazanması için adeta teşvik verdi.
Le Parisien gazetesinin haberine göre; 2022'ye kadar sürecek sözleşmesiyle aylık net 3 milyon euro elde edecek olan Neymar, önümüzdeki 5 yıl boyunca kazanacağı her Ballon d'Or için kulübünden 3 milyon euro prim alacak. Neymar son olarak 2015 yılında Ballon d'Or ödülü için finalistler arasına kalmış ama Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun ardından üçüncü sırada yer almıştı.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 13:12
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Aykut Kocaman: Galatasaray'ın işi zor
Toplam 31
Yorum
çetin Ligden düşmeye aday Malatya'yı yendiniz diye çok sevindiniz de sesiniz çıkıyor. Galatasaray'ı Malatya mı zannediyorsunuz.Kollayın kendinizi.
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Şok gelişme! Kadro dışı bırakıldı...
Toplam 3
Yorum
Kerem Keleş Böyle bir saçma kararı Muahrrem usta ve ekibi alır , bunun adı futbolc herşeye açıktır,hangi futbol bilgine dayanarak aldın bu kararı
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Derbinin sonucu ne olur?
Toplam 86
Yorum
team system bjk Adı sanı duyulmamış Sigma Olomouctan 7 tane yemiş FB ile yakın tarihte Real Madridten iki maçta 10 gol yemiş GS'nin büyük derbi karşılaşması
Neymar'a Ballon d'Or primi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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