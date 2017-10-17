 Neymar'a Ballon d'Or primi! – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    'a primi!

    Neymar'a Ballon d'Or primi!

    Fransa basını  'nin Brezilyalı yıldızı 'ın sözleşmesinde ödülü için 3 milyon Euro'luk prim maddesi yer aldığını iddia etti.

    222 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle futbol tarihinin en pahalı transferi olarak kadrosuna katılan için kulübü ödülünü kazanması için adeta teşvik verdi.

    Le Parisien gazetesinin haberine göre; 2022'ye kadar sürecek sözleşmesiyle aylık net 3 milyon euro elde edecek olan Neymar, önümüzdeki 5 yıl boyunca kazanacağı her Ballon d'Or için kulübünden 3 milyon euro prim alacak. Neymar son olarak 2015 yılında Ballon d'Or ödülü için finalistler arasına kalmış ama Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun ardından üçüncü sırada yer almıştı.

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:12
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