Wesley Sneijder kayıplarda!
Galatasaray'dan sezon başında Fransa'nın Nice takımına transfer olan Wesley Sneijder formayı unuttu.
Sarı-kırmızılı kulüpten olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra kariyerine Nice'te devam eden Hollandalı oyuncu, yeni takımında forma şansı bulamıyor. Wesley Sneijder, 9. haftası tamamlanan Fransa Ligue 1'de sadece iki maçta forma giydi ve gol veya asist yapmayı başaramadı. Sneijder, Fransız ekibinin oynadığı son 5 maçın dördünde kendine ilk 18'de yer bulamadı. Angers maçında yedek kulübesinde olan Wesley, oyuna dahil olmadı.
FAVRE İLE ARASI KÖTÜ
33 yaşındaki oyuncunun, teknik direktörü Lucien Favre ile yıldızı barışmadı. Geçtiğimiz günlerde Sneijder için 'Bu sistemde O'na yer bulmam zor' diye açıklama yapan Favre'nin, Hollandalı oyuncunun koşu mesefelerinden de memnun olmadığı ortaya çıktı. Fransız basınına konuşan Nice'in hocası; 'Sneijder'den maç içinde koşu mesefesini artırmasını istedim. Ancak yapılan ölçümlerde bir fark olmadığı ortaya çıktı. Bu şekilde takımda forma giymesi çok zor' dedi.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:13
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Giuliano'dan derbi mesajı
Toplam 8
Yorum
emailsiz "Galatasaray maçı için taraftarlarımızın duygularının nasıl olduğunu biliyoruz. İyi bir görüntüyle istediğimizi almak istiyoruz.." İnşallah canım ya :) ama çok zor GS bu taktik maktik yok BAM BAM BAM!
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Beş aday var
Toplam 27
Yorum
Bahtiyar Korkmaz Hami mandıralı,Ünal Karaman,Sadi tekeli oğlu bunlara 5 çeker,Bunların kovulmadığı takımmı kaldı TS bunları ne verebilirk, Alman Sammer olsun
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Savunmaya çare bulunamadı
Toplam 11
Yorum
ERAY TS Yumlu Uğur'dan da, Akbaş'tan da, Tomas'tan da, pili bitmiş Durica'dan da iyi. Yedek tutulmalıydı. Futboldan herkes anlamaz anladığını sanır.
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