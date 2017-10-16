 Wesley Sneijder kayıplarda! – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    Wesley kayıplarda!

    Wesley Sneijder kayıplarda!

    'dan sezon başında Fransa'nın takımına transfer olan Wesley formayı unuttu.

    Sarı-kırmızılı kulüpten olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra kariyerine 'te devam eden Hollandalı oyuncu, yeni takımında forma şansı bulamıyor. Wesley , 9. haftası tamamlanan Fransa Ligue 1'de sadece iki maçta forma giydi ve gol veya asist yapmayı başaramadı. Sneijder, Fransız ekibinin oynadığı son 5 maçın dördünde kendine ilk 18'de yer bulamadı. Angers maçında yedek kulübesinde olan Wesley, oyuna dahil olmadı.

    FAVRE İLE ARASI KÖTÜ
    33 yaşındaki oyuncunun, teknik direktörü Lucien Favre ile yıldızı barışmadı. Geçtiğimiz günlerde Sneijder için 'Bu sistemde O'na yer bulmam zor' diye açıklama yapan Favre'nin, Hollandalı oyuncunun koşu mesefelerinden de memnun olmadığı ortaya çıktı. Fransız basınına konuşan Nice'in hocası; 'Sneijder'den maç içinde koşu mesefesini artırmasını istedim. Ancak yapılan ölçümlerde bir fark olmadığı ortaya çıktı. Bu şekilde takımda forma giymesi çok zor' dedi.

    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:13
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