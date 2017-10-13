Neymar: Beni taklit eden bir ahmak var
PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, Instagram hesabından bir hikaye paylaştı.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:43
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Van Persie savcıya ifade verdi
Toplam 6
Yorum
FB Bir Fenerbahçeli olarak RVP yi sevmem ama madem ona böyle bir saçmalık için çağırıyorlarsa neden zamanında meloya çağırmadılar ? Adalet nrde
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Cenk Tosun: "Tuzağa düşürüldük"
Toplam 64
Yorum
Gökhan Biz her sene aynı olayı yaşarken siz futbolcular aynı hatalara neden düşüyorsunuz o zaman? Quaresma kırmızı görmek için can atıyor resmen
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Talisca ve Volkan Demirel hakkında soruşturma
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ bakıyorum da korku sarmış 14. haftayı mı kurtarmaya çalışıyorsunuz uğraşmayın siz 14. hafta göreceksiniz şişirdikleri balonu patlatırız !
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