 Neymar'dan itiraf: İdolüm Alex – Fotomaç – 11 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    'dan itiraf: İdolüm Alex

    <a href="/index/neymar?id=01e7424a-e0e3-4fd7-8dac-57377c2e86b6" class="" rel="tag">Neymar</a>'dan itiraf: İdolüm Alex
    PSG'nin 222 milyon euro ödeyerek Barcelona'dan renklerine bağladığı , Palmeiras TV'ye konuştu. Dünyanın en pahalı futbolcusu konumundaki Neymar, küçük bir çocukken idolünün eski Fenerbahçeli Alex olduğunu söyledi. "Evair, Marcos, Rivaldo ve Alex'i hep çok beğenirdim. Onları izleyerek büyüdüm. Hepsi mükemmel futbolculardı" ifadelerini kullandı.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:31
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