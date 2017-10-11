Neymar'dan itiraf: İdolüm Alex
PSG'nin 222 milyon euro ödeyerek Barcelona'dan renklerine bağladığı Neymar, Palmeiras TV'ye konuştu. Dünyanın en pahalı futbolcusu konumundaki Neymar, küçük bir çocukken idolünün eski Fenerbahçeli Alex olduğunu söyledi. Neymar "Evair, Marcos, Rivaldo ve Alex'i hep çok beğenirdim. Onları izleyerek büyüdüm. Hepsi mükemmel futbolculardı" ifadelerini kullandı.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:31
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Neymar'dan itiraf: İdolüm Alex haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.