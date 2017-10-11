Mbappe'ye saldırının cezası belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde İskoçya temsilcisi Celtic'in evinde PSG'yi ağırladığı maçta bir taraftar Mbappe'ye saldırmıştı. O taraftarın cezası belli oldu. 21 yaşındaki John Hatton toplamda 4 yıl spor müsabakalından men edildi. Maçın başlamasından 8 saat önce alkol tüketmeye başlayan Hatton bu süre zarfında hiçbir maçta takımını destekleyemeyecek.

160 SAAT KAMU HİZMETİ

Hatton, 4 yıl spor müsabakalarından men edilmenin yanı sıra 160 saat kamu hizmeti cezasına da çarptırılacak.