 Mbappe'ye saldırının cezası belli oldu – Fotomaç – 11 Ekim 2017 ;
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    Mbappe'ye saldırının cezası belli oldu

    Mbappe'ye saldırının cezası belli oldu

    Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Celtic-PSG maçında Mbappe'ye saldıran taraftarın cezası belli oldu.

    Şampiyonlar Ligi'nde İskoçya temsilcisi Celtic'in evinde PSG'yi ağırladığı maçta bir taraftar Mbappe'ye saldırmıştı. O taraftarın cezası belli oldu. 21 yaşındaki John Hatton toplamda 4 yıl spor müsabakalından men edildi. Maçın başlamasından 8 saat önce alkol tüketmeye başlayan Hatton bu süre zarfında hiçbir maçta takımını destekleyemeyecek.

    160 SAAT KAMU HİZMETİ
    Hatton, 4 yıl spor müsabakalarından men edilmenin yanı sıra 160 saat kamu hizmeti cezasına da çarptırılacak.

    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:24
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