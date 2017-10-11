Mbappe'ye saldırının cezası belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Celtic-PSG maçında Mbappe'ye saldıran taraftarın cezası belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde İskoçya temsilcisi Celtic'in evinde PSG'yi ağırladığı maçta bir taraftar Mbappe'ye saldırmıştı. O taraftarın cezası belli oldu. 21 yaşındaki John Hatton toplamda 4 yıl spor müsabakalından men edildi. Maçın başlamasından 8 saat önce alkol tüketmeye başlayan Hatton bu süre zarfında hiçbir maçta takımını destekleyemeyecek.
160 SAAT KAMU HİZMETİ
Hatton, 4 yıl spor müsabakalarından men edilmenin yanı sıra 160 saat kamu hizmeti cezasına da çarptırılacak.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:24
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Medel'den küfür!
Toplam 2
Yorum
Porto Bu Ada'm çok duygusuz bunu 5 milyon a gönderelim
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"ARDA G.SARAY'A DÖNMEK İSTİYOR"
Toplam 34
Yorum
gsssssss 30 yasından sonra baçada yapamadıgı patlamayı gsdemı yapcakmıs gitsin fenerde yapsın patlamayı uzak dursun gsden
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Beşiktaş'tan gurbetçi atağı
Toplam 1
Yorum
KİM KİMDEN DOLAYI DEVREYE GİRDİ KAÇ HAFTADIR BANGIR BANGIR MANŞETLERDE GS KAANI İSTEDİĞİ OCAKTA KAPI ÇALINACAK DİYE SÖYLENİYOR KİM KİMDEN DOLAYI DEVREYE GİRMİŞ OLUYOR ACABA
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