Sneijder'e yol göründü

Nice'te bekleneni veremeyen ve takımdaki geleceği tartışılmaya başlanan Wesley Sneijder'im yeni rotası belli oldu.

Fransız ekibine katıldığından bu yana maçların çoğunu yedek kulübesinde tamamlayan veya tribünden izleyen Hollandalı yıldız vasat performansı nedeniyle milli takımdan da davet alamamıştı.

Hal böyle olunca, yıldız oyuncu için transfer iddiaları da gecikmedi.

Hollanda basınında yer alan haberlere göre, Sneijder, ABD'ye transfer olacak.

Eşi Yolanthe Cabau'nun daha önce ABD'ye transfer olmasını istediği Sneijder, MLS'de transfer döneminin kış ayında başlaması nedeniyle tercihini diğer alternatifi olan Fransa'dan yana kullanmıştı.

Şimdi ise işin rengi değişti... Sneijder'in en ciddi seçenek olarak önünde ABD kaldığını vurgulayan Hollanda basını, tecrübeli oyuncunun eşinin de desteğiyle düşünmeden MLS'nin yolunu tutacağını, en dişli taliplisinin ise Los Angeles Galaxy olduğunu öne sürdü.

Sneijder, Nice ile anlaşmadan önce kariyeri hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çin'den teklif aldım fakat kabul etmedim. Amerika benim için iyi bir opsiyon olabilir. Çin'den gelen teklif maddi açıdan iyiydi. Ancak hiçbir zaman benim için ciddi bir opsiyon olmadı. İlginç opsiyonlardan biri de Hollanda'ya geri dönmek. Ama Amerika daha güzel bir yer. En mantıklı olasılıklar ortada."



