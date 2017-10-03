BOMBA PANİĞİ!
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'in stadyumunun yakınında bomba düzeneği bulunduğu ve olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Daily Mail'in haberinde bombanın benzinle kaplı 4 gaz tüpü ve onların bağlı olduğu bir cep telefonundan oluştuğu ifade edildi.
Bombanın bulunup etkisiz hale getirilmesinden sonra 50 bine yakın kişinin tribünlerde olduğu maç oynandı.
5 KİŞİ GÖZALTINDA
Olayla ilgili 5 kişi gözaltında. France Inter radyo kanalına konuşan Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, olayla ilgili beş kişinin gözaltına alındığını belirtirken, bunlardan birinin "radikalleştiği düşüncesiyle" güvenlik güçlerince takip edildiğini kaydetti. Söz konusu binanın, Paris Saint-Germain futbol kulübünün maçlarını yaptığı Parc des Princes Stadı'na çok yakın bir mesafede olduğu duyuruldu.
Paris Savcılığının konuyla ilgili terör şüphesiyle soruşturma başlattığı ifade edildi. Fransa'da, 13 Kasım 2015'te Paris'te düzenlenen terör saldırılarının ardından ilan edilen olağanüstü hal hala devam ediyor.
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 16:20
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TOLGA CİĞERCİ MİLLİ TAKIMA KATILACAK MI?
Toplam 3
Yorum
ANTRENÖR sakat olan tolgayı oynatma lucescu galatasaraya ihanet etme lütfen
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'O farkı kapatırız'
Toplam 78
Yorum
HAYAL TACİRİ sayın hocam fark 8 diyorsunda 2 hafta sonra fark 11 e çıkınca ne diyeceksin merak ediyorum
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'O farkı kapatırız'
Toplam 78
Yorum
A.B SAĞ AÇIKTA DİRAR SAKATSA ORADA ISLA OYNAR ŞENER OYNAR AMA GUALINO OLMAZ SOL AÇIKTA ALPER EN FAYDALISI VALBUENO ORTADA OYNAR
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