BOMBA PANİĞİ!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'in stadyumunun yakınında bomba düzeneği bulunduğu ve olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Fransa'nın en önemli futbol takımlarından biri olan Paris St. Germain'in maçlarını oynadığı Parc des Princes stadyumuna çok yakın bir yerde bomba yapımında kullanılan malzemeler bulundu, beş şüpheli gözaltına alındı.



Daily Mail'in haberinde bombanın benzinle kaplı 4 gaz tüpü ve onların bağlı olduğu bir cep telefonundan oluştuğu ifade edildi.



Bombanın bulunup etkisiz hale getirilmesinden sonra 50 bine yakın kişinin tribünlerde olduğu maç oynandı.



5 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili 5 kişi gözaltında. France Inter radyo kanalına konuşan Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, olayla ilgili beş kişinin gözaltına alındığını belirtirken, bunlardan birinin "radikalleştiği düşüncesiyle" güvenlik güçlerince takip edildiğini kaydetti. Söz konusu binanın, Paris Saint-Germain futbol kulübünün maçlarını yaptığı Parc des Princes Stadı'na çok yakın bir mesafede olduğu duyuruldu.



Paris Savcılığının konuyla ilgili terör şüphesiyle soruşturma başlattığı ifade edildi. Fransa'da, 13 Kasım 2015'te Paris'te düzenlenen terör saldırılarının ardından ilan edilen olağanüstü hal hala devam ediyor.