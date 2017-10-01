MARCELO KIZARDI, LYON KAÇAMADI

Fransa Ligue 1'de jeneriklere geçecek maçta Angers ile Lyon 3-3 berabere kaldı.

5. dakikada Mariano'nun golüyle öne geçen Lyon, 30. dakikada Rafael'in kendi kalesine attığı gole engel olamadı. 38.dakikada Diakhaby ve 41. dakikada Depay'ın golleriyle Lyon ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.



İkinci yarıda karşılaşma Lyon'un kontrolünde geçmesi beklenirken 50. dakikada tarihin belki de en ilginç kırmızı kartlarından biri çıktı. Eski Kartal Marcelo yaptığı faul sonrası hakeme itiraz eden Brezilyalı, elinin hakemin kartına çarpmasının ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



58. dakikada Ekambi'nin golüyle geri dönüşün fitilini yakan Angers, 61. dakikada Traore'nin golüyle skoru eşitledi.



Bu sezon 6. beraberliğini alan Angers 9, galibiyet hasreti 3 maça çıkan Lyon ise 13 puanda haftayı tamamladı.