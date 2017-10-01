MARCELO KIZARDI, LYON KAÇAMADI
Fransa Ligue 1'de jeneriklere geçecek maçta Angers ile Lyon 3-3 berabere kaldı.
İkinci yarıda karşılaşma Lyon'un kontrolünde geçmesi beklenirken 50. dakikada tarihin belki de en ilginç kırmızı kartlarından biri çıktı. Eski Kartal Marcelo yaptığı faul sonrası hakeme itiraz eden Brezilyalı, elinin hakemin kartına çarpmasının ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
58. dakikada Ekambi'nin golüyle geri dönüşün fitilini yakan Angers, 61. dakikada Traore'nin golüyle skoru eşitledi.
Bu sezon 6. beraberliğini alan Angers 9, galibiyet hasreti 3 maça çıkan Lyon ise 13 puanda haftayı tamamladı.
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:09
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"GALATASARAY'I YİNE YENMEK İÇİN GİDECEĞİZ"
Toplam 86
Yorum
coşkun Yendinde ne oldu şampiyon mu oldun? Bununla avunun işte...
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"GALATASARAY'I YİNE YENMEK İÇİN GİDECEĞİZ"
Toplam 86
Yorum
haydar fb tüzüğünde değişmeyen tek madde “galatasaray ı yen, şampiyonluk neyimize.! :)))” keşke bjk ve gs yi yenerek şampiyon olunsa... :)))))
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PENALTI TARTIŞMASI!
Toplam 39
Yorum
BBB Bence Galatasaray!ın15 penaltısı, 5 iptal edilen gölü vardı.hakemide yendiler,. Aksini iddia edenin futbol bilgisinden şüphe ederim.!!!
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