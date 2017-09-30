 PSG'DE KRİZ ÇÖZÜLDÜ! – Fotomaç – 30 Eylül 2017
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    30 Eylül 2017, Cumartesi
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    PSG'DE KRİZ ÇÖZÜLDÜ!

    PSG'DE KRİZ ÇÖZÜLDÜ!

    'de ile arasındaki kriz çözüme kavuştu.

    Fransa Ligue 1 ekiplerinden 'de yıldız futbolcular Edinson ile arasındaki kriz çözüldü. Lyon maçında saha içinde duran top kullanma tartışması yaşayan iki futbolcu arasındaki gerilim, saha dışına taşmıştı.

    KRİZ TATLIYA BAĞLANDI
    Cavani'nin penaltı kullanmak isteyen Neymar'a izin vermemesi sonrası teknik adam Emery, birinci penaltıcı Cavani diyerek tartışmaları noktaladı.
    Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bayern Münih maçında, gol kaçıran Neymar'ı teselli eden Cavani ikili arasındaki buzların eridiğini göstermişti.

    PENALTIYI NEYMAR KULLANDI
    Son olarak PSG'nin ligde Bordeaux ile karşılaştığı maçta kazanılan penaltıyı Neymar kullandı. Beyaz noktadan yaptığı vuruşla topu ağlara yollayan Neymar, sevincini Uruguaylı golcü Cavani ile paylaştı. Yıldızlar arasındaki krizin tatlıya bağlanması ise en çok taraftarları mutlu etti. Penaltı golü sonrası Parisli taraftarlar büyük coşku yaşadı.

    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:25
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