PSG'DE KRİZ ÇÖZÜLDÜ!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'de yıldız futbolcular Edinson Cavani ile Neymar arasındaki kriz çözüldü. Lyon maçında saha içinde duran top kullanma tartışması yaşayan iki futbolcu arasındaki gerilim, saha dışına taşmıştı.



KRİZ TATLIYA BAĞLANDI

Cavani'nin penaltı kullanmak isteyen Neymar'a izin vermemesi sonrası teknik adam Emery, birinci penaltıcı Cavani diyerek tartışmaları noktaladı.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bayern Münih maçında, gol kaçıran Neymar'ı teselli eden Cavani ikili arasındaki buzların eridiğini göstermişti.



PENALTIYI NEYMAR KULLANDI

Son olarak PSG'nin ligde Bordeaux ile karşılaştığı maçta kazanılan penaltıyı Neymar kullandı. Beyaz noktadan yaptığı vuruşla topu ağlara yollayan Neymar, sevincini Uruguaylı golcü Cavani ile paylaştı. Yıldızlar arasındaki krizin tatlıya bağlanması ise en çok taraftarları mutlu etti. Penaltı golü sonrası Parisli taraftarlar büyük coşku yaşadı.



