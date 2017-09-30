PSG'DE KRİZ ÇÖZÜLDÜ!
Paris Saint Germain'de Cavani ile Neymar arasındaki kriz çözüme kavuştu.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'de yıldız futbolcular Edinson Cavani ile Neymar arasındaki kriz çözüldü. Lyon maçında saha içinde duran top kullanma tartışması yaşayan iki futbolcu arasındaki gerilim, saha dışına taşmıştı.
KRİZ TATLIYA BAĞLANDI
Cavani'nin penaltı kullanmak isteyen Neymar'a izin vermemesi sonrası teknik adam Emery, birinci penaltıcı Cavani diyerek tartışmaları noktaladı.
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bayern Münih maçında, gol kaçıran Neymar'ı teselli eden Cavani ikili arasındaki buzların eridiğini göstermişti.
PENALTIYI NEYMAR KULLANDI
Son olarak PSG'nin ligde Bordeaux ile karşılaştığı maçta kazanılan penaltıyı Neymar kullandı. Beyaz noktadan yaptığı vuruşla topu ağlara yollayan Neymar, sevincini Uruguaylı golcü Cavani ile paylaştı. Yıldızlar arasındaki krizin tatlıya bağlanması ise en çok taraftarları mutlu etti. Penaltı golü sonrası Parisli taraftarlar büyük coşku yaşadı.
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:25
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''BİZİ YOLDAN GEÇERKEN Mİ...''
Toplam 1
Yorum
bazen boş konuşuyorsun milanda-interde oynayıp hocalık yapanla kendini bir tutuyorsan gülerler. bırak basın sorsun konuşma sen. ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
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HAKEM DEĞİL, KOCAMAN YAKTI!
Toplam 87
Yorum
beko maç boyunca 1 şut çekmişsin.kırmızı kartı 1-0 dan sonra ve 83. dk den sonra görmüşsün.akhisarın başarısına gölge düşürmeye çalısma.
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TUDOR 'SELÇUK İNAN' İÇİN KARARINI VERDİ
Toplam 5
Yorum
selçuğu kazanmak istiyorsan belhandanın yerinde oynatmaya çalış bakalım. iki adam geçebiliyor mu.. yeminle söylüyorum rakip ceza yayından muslereya geri pas atar
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