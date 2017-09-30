PSG EZDİ GEÇTİ
Fransa Ligi’nin 8.hafta maçında Paris Saint Germain evinde Bordeaux ile kozlarını paylaştı. Maça hızlı başlayan PSG, henüz ilk 21 dakikada 3 gol buldu ve karşılaşmayı da 6-2 üstün bitirdi.
Alınan bu sonucun ardından Paris Saint Germain 22 puana yükseldi ve liderlik koltuğuna oturdu. Ligde üst sıraları zorlayan Bordeaux ise ligdeki ilk yenilgisini acı bir şekilde tadarak 15 puanda kaldı. Fransa Ligi'nde PSG gelecek hafta Dijon deplasmanına gidecek. Bordeaux ise Nantes ile karşılaşacak.
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:58
-
''BİZİ YOLDAN GEÇERKEN Mİ...''
Toplam 1
Yorum
bazen boş konuşuyorsun milanda-interde oynayıp hocalık yapanla kendini bir tutuyorsan gülerler. bırak basın sorsun konuşma sen. ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
-
HAKEM DEĞİL, KOCAMAN YAKTI!
Toplam 87
Yorum
beko maç boyunca 1 şut çekmişsin.kırmızı kartı 1-0 dan sonra ve 83. dk den sonra görmüşsün.akhisarın başarısına gölge düşürmeye çalısma.
-
TUDOR 'SELÇUK İNAN' İÇİN KARARINI VERDİ
Toplam 5
Yorum
selçuğu kazanmak istiyorsan belhandanın yerinde oynatmaya çalış bakalım. iki adam geçebiliyor mu.. yeminle söylüyorum rakip ceza yayından muslereya geri pas atar
PSG EZDİ GEÇTİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.