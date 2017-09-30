PSG EZDİ GEÇTİ

Fransa Ligi’nin 8.hafta maçında Paris Saint Germain evinde Bordeaux ile kozlarını paylaştı. Maça hızlı başlayan PSG, henüz ilk 21 dakikada 3 gol buldu ve karşılaşmayı da 6-2 üstün bitirdi.

Mücadelede Paris ekibine galibiyeti getiren golleri ikinci gol penaltıdan olmak üzere 5 ve 40.dakikalarda Neymar, 12.dakikada Edinson Cavani, 21.dakikada Meunier, 45.dakikada Draxler ile 58.dakikada Mbappe kaydetti. Konuk Bordeaux'nun golleri ise 31.dakikada Sankhare ve 90.dakikada penaltıdan Malcom'dan geldi.



Alınan bu sonucun ardından Paris Saint Germain 22 puana yükseldi ve liderlik koltuğuna oturdu. Ligde üst sıraları zorlayan Bordeaux ise ligdeki ilk yenilgisini acı bir şekilde tadarak 15 puanda kaldı. Fransa Ligi'nde PSG gelecek hafta Dijon deplasmanına gidecek. Bordeaux ise Nantes ile karşılaşacak.