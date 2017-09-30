 FACİA! – Fotomaç – 30 Eylül 2017
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    30 Eylül 2017, Cumartesi
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    FACİA!

    FACİA!

    Fransa Ligue 1'de maçında Lille'in golünden sonra deplasman tribünü çöktü. 3'ü ağır 17 kişi yaralandı. Maç tatil edildi.

    Detaylar geliyor...



    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:43
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