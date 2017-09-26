 UEFA'dan PSG'ye ültimatom! – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    'dan 'ye ültimatom!

    UEFA'dan PSG'ye ültimatom!

    'nın 'ı 222 milyon euro kadrosuna katan Paris Saint-Germain'in 8 futbolcusuyla yollarını ayırmasını istediği iddia edildi.

    Paris Saint-Germain'in, transferinin yankıları sürüyor. Barcelona'dan 222 milyon euroya transfer olan Neymar, 'ye bonservisinden de fazlasına bedel olacak.

    Fransa basınında yer alan habere göre; , Real Madrid, Bayern Münih ve Juentus'un lobicilik faaliyetlerinin ardından PSG'den 8 futbolcusuyla yollarını ayırmasını istedi.

    Bayern Münih, Juventus, Real Madrid gibi prestijli ve güçlü kulüplerin şikayetlerine UEFA'nın dayanamadığı ve harekete geçtiği belirtildi.

    PSG yönetiminin, 2018-2019 sezonunda Avrupa'dan men cezası almamak adına 8 oyuncusu ve menajeriyle masaya oturmak zorunda kaldığı kaydedildi.

    PSG Genel Menajeri Jean-Claude Blanc'ın yaşanan gelişmeler üzerine Di Maria, Javier Pastore, Blaise Matuidi, Lucas Moura, Julian Draxler, Hatem Ben Arfa, Serge Aurier ve Thiago Silva'nın menajerleriyle iletişime geçtiği ileri sürüldü.

    Transfer sezonu kapanmadan bu futbolcular arasından Aurier, Tottenham'a ve Mautidi, Juventus'a transfer olmuştu.
    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:35
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