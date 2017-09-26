UEFA'nın Neymar'ı 222 milyon euro kadrosuna katan Paris Saint-Germain'in 8 futbolcusuyla yollarını ayırmasını istediği iddia edildi.
Fransa basınında yer alan habere göre; UEFA, Real Madrid, Bayern Münih ve Juentus'un lobicilik faaliyetlerinin ardından PSG'den 8 futbolcusuyla yollarını ayırmasını istedi.
Bayern Münih, Juventus, Real Madrid gibi prestijli ve güçlü kulüplerin şikayetlerine UEFA'nın dayanamadığı ve harekete geçtiği belirtildi.
PSG yönetiminin, 2018-2019 sezonunda Avrupa'dan men cezası almamak adına 8 oyuncusu ve menajeriyle masaya oturmak zorunda kaldığı kaydedildi.
PSG Genel Menajeri Jean-Claude Blanc'ın yaşanan gelişmeler üzerine Di Maria, Javier Pastore, Blaise Matuidi, Lucas Moura, Julian Draxler, Hatem Ben Arfa, Serge Aurier ve Thiago Silva'nın menajerleriyle iletişime geçtiği ileri sürüldü.
Transfer sezonu kapanmadan bu futbolcular arasından Aurier, Tottenham'a ve Mautidi, Juventus'a transfer olmuştu.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 10:35
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BORCUMUZ VAR
Toplam 2
Yorum
ggggg Trabzon yöneticilerini ersun yanal iyi kandırıyor günü geçmiş topcuları topluyor
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ViDEO HAKEM ACİLEN UYGULANMALI
Toplam 46
Yorum
zafer video hakem olsaydı bjk şampiyon olamazdı. bjk hiçbir zaman şampiyon olamaz anca hakem hatalarıyla olur. pepe her maçta kart görmeliydi
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"ANA AVRAT KÜFÜR YEDİK"
Toplam 17
Yorum
Manisalı Ettiğin küfürü bu şekilde savunman da acziyetinin emaresi.
UEFA'dan PSG'ye ültimatom! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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