NEYMAR’IN GÜNLÜK KAZANCI

Asrın transferinde sözleşme detayları ortaya çıkmaya başladı. PSG'nin 222 milyon serbest kalma bedelini ödeyerek Barcelona'dan transfer ettiği Neymar'ın yıllık kazancı açıklandı. Dakikada para basan Brezilyalı yıldız futbolcunun senelik net 36.8 milyon euro elde edeceği öğrenildi. Çin ekibi Shanghai Shenhua'da yıllık 38.4 milyon euro alan Carlos Tevez'den sonra dünyanın en çok kazanan ikinci futbolcusu olan Neymar, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu da geride bıraktı.

DAKİKADA PARA BASIYOR

Dünya futbol tarihinin en pahalı futbolcusu ünvanını da alan 25 yaşındaki oyuncunun günlüğü 100 bin euro'ya denk geliyor. Dünyaca ünlü futbolcu, saatte 4 bin, dakikada ise 66 euro kazanıyor. Bu sezon PSG formasıyla Fransa 1. Ligi'nde 6 maça çıkan Neymar, bu karşılaşmalarda 4'er gol ve asistle oynadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GÜNÜN MAÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün birbirinden çekişmeli maçlar oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşmaların programı şöyle: Sevilla- Maribor, S.Moskova-Liverpool, M.City-Shakhtar Donetsk, Napoli-Feyenoord, Monaco-Porto, APOEL-Tottenham, B.Dortmund-Real Madrid.