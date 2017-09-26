 KRİZ BÜYÜYOR! – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    KRİZ BÜYÜYOR!

    KRİZ BÜYÜYOR!

    'de 'nin 'la yaptığı penaltı kavgasının yankıları sürüyor. Takımın Uruguaylı golcüsü Cavani herkesin katıldığı takım kaptanı Thiago Silva'nın doğum günü partisine katılmadı.

    En son 'nin golcü oyuncusu Edinson , penaltı atışlarını 'a bırakması karşılığında kendisine teklif edilen 1 milyon euro'luk bonusu reddetmişti.

    Bu olayın ardından Edion Cavani'nin pazar günü takımın kaptanı Brezilyalı Thiago Silva'nın doğum günü partisine katılmadığı ortaya çıktı.



    Thiago Silva'nın sosyal medya hesabından paylaştığı doğum günü fotoğrafından bütün takımın partiye gelmesi ve neşeli fotoğraf çekimine katılırken Edinson Cavani'nin olmaması krizin gün geçtikçe daha da büyüdüğünü ortaya çıkardı.

    Uruguaylı golcü futbolcu Edison Cavani, partinin düzenlendiği gün kendi kişisel sosyal medya hesabından bir at çiftliğinde hayvanlarla birlikte olduğunu gösteren bir fotoğraf paylaştı.



    Yaşanan krizin gün geçtikçe büyümesinin ardından Edinson Cavani'nin takımdan ayrılması ihtimali yüksek sesle konuşuluyor.
    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:38
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