KRİZ BÜYÜYOR!
PSG'de Cavani'nin Neymar'la yaptığı penaltı kavgasının yankıları sürüyor. Takımın Uruguaylı golcüsü Cavani herkesin katıldığı takım kaptanı Thiago Silva'nın doğum günü partisine katılmadı.
Bu olayın ardından Edion Cavani'nin pazar günü takımın kaptanı Brezilyalı Thiago Silva'nın doğum günü partisine katılmadığı ortaya çıktı.
Thiago Silva'nın sosyal medya hesabından paylaştığı doğum günü fotoğrafından bütün takımın partiye gelmesi ve neşeli fotoğraf çekimine katılırken Edinson Cavani'nin olmaması krizin gün geçtikçe daha da büyüdüğünü ortaya çıkardı.
Uruguaylı golcü futbolcu Edison Cavani, partinin düzenlendiği gün kendi kişisel sosyal medya hesabından bir at çiftliğinde hayvanlarla birlikte olduğunu gösteren bir fotoğraf paylaştı.
Yaşanan krizin gün geçtikçe büyümesinin ardından Edinson Cavani'nin takımdan ayrılması ihtimali yüksek sesle konuşuluyor.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 10:38
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İDDAA GERİ ADIM ATTI
Toplam 1
Yorum
ultra 35 Daha indereceksiniz oranları 13. hafta 1.5 a düşer..
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"WENGER'İ KASTETTİM"
Toplam 22
Yorum
Fb'li Bir fenerbahçeli olarak yonetimdeki bazi yoneticileri bizde kiiyoruz. Hepsi toplansa bir Ali Koç yapmaz!
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Devler takipte
Toplam 4
Yorum
yorum 2 birazda beceri var ama yetenekli süper öngörülü oyunu iyi okuyan bi yıldız değil aslada olamaz abartmayın insanları ki işlerini yapsınlar
KRİZ BÜYÜYOR! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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