CAVANI'DEN 1 MİLYON €'YA RET

Geçtiğimiz hafta iki yıldız oyuncunun yaşadığı penaltı atışı tartışması sonrası Fransız devi PSG karışmış, teknik direktör Unai Emery başta olmak üzere kulübün üst düzey yöneticileri olaya el koymuş ve sıkıntıyı aşmak adına atışları Cavani'nin kullanmasına karar vermişti.

Bu kararı beğenmeyen Neymar da yönetime rahatsızlığını bildirince rafa kalktı zannedilen tartışma yeniden alevlendi.

En son, Neymar'ın talebi doğrultusunda PSG yönetimi, penaltı atışlarını Brezilyalı yıldıza bırakması halinde Cavani'ye1 milyon € ödemeyi teklif etti. Bu rakam aynı zamanda Cavani'nin Ligue 1'de gol kralı olması durumunda alacağı bonusla aynı...

Fakat Edinson Cavani yönetimden gelen bu cazip teklifi reddetti. Hal böyle olunca da PSG'de sular tekrar ısınmaya başladı.

Şimdi herkes, Neymar'ın yeni bir talepte bulunup bulunmayacağını ve Cavani ile arasındaki sıkıntının nasıl sona ereceğini merak ediyor.



