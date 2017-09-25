CAVANI'DEN 1 MİLYON €'YA RET
Cavani ile Neymar arasında yaşanan penaltı atışı tartışması sonrası karışan PSG'de sular bir süre daha durulacağa benzemiyor.
Geçtiğimiz hafta iki yıldız oyuncunun yaşadığı penaltı atışı tartışması sonrası Fransız devi PSG karışmış, teknik direktör Unai Emery başta olmak üzere kulübün üst düzey yöneticileri olaya el koymuş ve sıkıntıyı aşmak adına atışları Cavani'nin kullanmasına karar vermişti.
Bu kararı beğenmeyen Neymar da yönetime rahatsızlığını bildirince rafa kalktı zannedilen tartışma yeniden alevlendi.
En son, Neymar'ın talebi doğrultusunda PSG yönetimi, penaltı atışlarını Brezilyalı yıldıza bırakması halinde Cavani'ye1 milyon € ödemeyi teklif etti. Bu rakam aynı zamanda Cavani'nin Ligue 1'de gol kralı olması durumunda alacağı bonusla aynı...
Fakat Edinson Cavani yönetimden gelen bu cazip teklifi reddetti. Hal böyle olunca da PSG'de sular tekrar ısınmaya başladı.
Şimdi herkes, Neymar'ın yeni bir talepte bulunup bulunmayacağını ve Cavani ile arasındaki sıkıntının nasıl sona ereceğini merak ediyor.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:21
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ALTIN DOKUNUŞ
Toplam 3
Yorum
Mehmet Ya arkadaş kimi alırsa alsın, ister muslerayı çıkarıp ereni alsın, yeter ki galip gelelim de gerisi teferruat, dokunmayın adama :)
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10 NUMARA 5 YILDIZ
Toplam 4
Yorum
gercekaslan yorumun icin tesekkur ederim ebedi dost FENERLİ kardeşim ama bu sene ümdim var sizi yenebiliriz kadromuz iyi
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10 NUMARA 5 YILDIZ
Toplam 4
Yorum
gökhann bu sene sizden 4 puan garanti. :)
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