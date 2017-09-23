Monaco, deplasmanda farklı kazandı

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Monaco, deplasmanda Lille'i 4-0 yendi.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Monaco, ligin 7. hafta mücadelesinde Pierre-Mauroy Stadı'nda Lille'e konuk oldu.

Maça iyi başlayan Monaco, 23. dakikada yeni transferi Stevan Jovetic'in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Ataklarını sıklaştıran Monaco, 30. dakikada bir diğer yeni transferi Rachid Ghezzal'ın golüyle skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda Monaco, Radamel Falcao'nun 48 ve 73. (penaltıdan) dakikalarda kaydettiği gollerle karşılaşmayı 4-0 kazandı.

Bu galibiyetle puanını 18'e çıkaran son şampiyon Monaco, bir maç eksiği bulunan ve 18 puanla liderliğini sürdüren Paris Saint-Germain'in ardından ikinci sırada yer aldı.