 Monaco, deplasmanda farklı kazandı – Fotomaç – 23 Eylül 2017
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    23 Eylül 2017, Cumartesi
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    , deplasmanda farklı kazandı

    Monaco, deplasmanda farklı kazandı

    'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden , deplasmanda 'i 4-0 mağlup etti

    Fransa 1. Futbol Ligi () ekiplerinden , deplasmanda 'i 4-0 yendi.

    'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Monaco, ligin 7. hafta mücadelesinde Pierre-Mauroy Stadı'nda Lille'e konuk oldu.

    Maça iyi başlayan Monaco, 23. dakikada yeni transferi Stevan Jovetic'in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.

    Ataklarını sıklaştıran Monaco, 30. dakikada bir diğer yeni transferi Rachid Ghezzal'ın golüyle skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

    İkinci yarıda Monaco, Radamel Falcao'nun 48 ve 73. (penaltıdan) dakikalarda kaydettiği gollerle karşılaşmayı 4-0 kazandı.

    Bu galibiyetle puanını 18'e çıkaran son şampiyon Monaco, bir maç eksiği bulunan ve 18 puanla liderliğini sürdüren Paris Saint-Germain'in ardından ikinci sırada yer aldı.

    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:56
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