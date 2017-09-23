Monaco, deplasmanda farklı kazandı
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Monaco, deplasmanda Lille'i 4-0 mağlup etti
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Monaco, deplasmanda Lille'i 4-0 yendi.
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Monaco, ligin 7. hafta mücadelesinde Pierre-Mauroy Stadı'nda Lille'e konuk oldu.
Maça iyi başlayan Monaco, 23. dakikada yeni transferi Stevan Jovetic'in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.
Ataklarını sıklaştıran Monaco, 30. dakikada bir diğer yeni transferi Rachid Ghezzal'ın golüyle skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.
İkinci yarıda Monaco, Radamel Falcao'nun 48 ve 73. (penaltıdan) dakikalarda kaydettiği gollerle karşılaşmayı 4-0 kazandı.
Bu galibiyetle puanını 18'e çıkaran son şampiyon Monaco, bir maç eksiği bulunan ve 18 puanla liderliğini sürdüren Paris Saint-Germain'in ardından ikinci sırada yer aldı.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:56
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