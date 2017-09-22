Sneijder, Fransa'da yılın bidonu seçildi
Fransız L'Equipe gazetesi, ligin 6. haftasının ardından yaptığı değerlendirmede Sneijder'i en kötü transferler listesinde gösterdi.
Galatasaray'da Belhanda'nın kadroya katılmasının ardından kontratı karşılıklı olarak feshedilen Hollandalı yıldız, Fransa'nın Nice kulübüyle anlaşmıştı.
NICE'E İMZA ATTI AMA KADROYA GİREMİYOR
Galatasaray'dan tartışmalı bir şekilde ayrılan, sonrasında ise uzun süre kendine kulüp arayan Sneijder'in Nice imzası Fransa'da büyük heyecan yaratmıştı.
L'Equipe sadece 2 maçta toplam 175 dakika forma giyen Sneijder'in bu sezon Ligue 1'de hayal kırıklığı yaratan isimler listesine aldı. Sneijder, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Napoli'ye karşı bir maçta forma giymişti.
FRANSIZLAR BİDON TRANSFER OLARAK SEÇTİ
Fransız L'Equipe, bu sezon Fransa Ligue 1'de mücadele eden takımların yaptığı transferleri inceledi ve en kötü transferleri listeledi.
Her takımdan bir oyuncunun yer aldığı listede, Nice'ten Hollandalı Sneijder 'Bidon' transfer olarak listeye girdi.
- 22 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:20
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Fenerbahçe ve Beşiktaş 345. randevuda
Toplam 8
Yorum
VALBUENA' ya YARIN ADIM ATTIRMAZLAR NEFES ALDIRMAZLAR O KİMİNLE DANS ETTİĞİNİ GEÇEN SENE GÖRDÜ.
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Kocaman-Güneş: 4-1
Toplam 10
Yorum
Mr. Black FB'nin yenmesi Aykut'a ancak süre kazandırır. Birçok FB'li dostum takımlarının yenilmesini ve taraftarın isyanını bekliyor.Değişim isteniyor
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Futbolculardan taraftara 'destek' çağrısı
Toplam 1
Yorum
FENERBAHÇEM merak etmeyin o satd dolucak biletler tükeniyor zaten siz bu maçı kazanın o stad boş olmaz bundan sonra taKIM KENDİNE GELDİ ANLADIK BOL ŞANS
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