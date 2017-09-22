Sneijder, Fransa'da yılın bidonu seçildi

Galatasaray'da Belhanda'nın kadroya katılmasının ardından kontratı karşılıklı olarak feshedilen Hollandalı yıldız, Fransa'nın Nice kulübüyle anlaşmıştı.

NICE'E İMZA ATTI AMA KADROYA GİREMİYOR

Galatasaray'dan tartışmalı bir şekilde ayrılan, sonrasında ise uzun süre kendine kulüp arayan Sneijder'in Nice imzası Fransa'da büyük heyecan yaratmıştı.

L'Equipe sadece 2 maçta toplam 175 dakika forma giyen Sneijder'in bu sezon Ligue 1'de hayal kırıklığı yaratan isimler listesine aldı. Sneijder, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Napoli'ye karşı bir maçta forma giymişti.





FRANSIZLAR BİDON TRANSFER OLARAK SEÇTİ

Fransız L'Equipe, bu sezon Fransa Ligue 1'de mücadele eden takımların yaptığı transferleri inceledi ve en kötü transferleri listeledi.

Her takımdan bir oyuncunun yer aldığı listede, Nice'ten Hollandalı Sneijder 'Bidon' transfer olarak listeye girdi.



