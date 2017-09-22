 Sneijder, Fransa'da yılın bidonu seçildi – Fotomaç – 22 Eylül 2017
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    22 Eylül 2017, Cuma
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    , Fransa'da yılın bidonu seçildi

    Sneijder, Fransa'da yılın bidonu seçildi

    Fransız L'Equipe gazetesi, ligin 6. haftasının ardından yaptığı değerlendirmede 'i en kötü transferler listesinde gösterdi.

    Galatasaray'da Belhanda'nın kadroya katılmasının ardından kontratı karşılıklı olarak feshedilen Hollandalı yıldız, Fransa'nın Nice kulübüyle anlaşmıştı.

    NICE'E İMZA ATTI AMA KADROYA GİREMİYOR

    Galatasaray'dan tartışmalı bir şekilde ayrılan, sonrasında ise uzun süre kendine kulüp arayan 'in Nice imzası Fransa'da büyük heyecan yaratmıştı.

    L'Equipe sadece 2 maçta toplam 175 dakika forma giyen Sneijder'in bu sezon Ligue 1'de hayal kırıklığı yaratan isimler listesine aldı. Sneijder, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Napoli'ye karşı bir maçta forma giymişti.

    FRANSIZLAR BİDON TRANSFER OLARAK SEÇTİ

    Fransız L'Equipe, bu sezon Fransa Ligue 1'de mücadele eden takımların yaptığı transferleri inceledi ve en kötü transferleri listeledi.

    Her takımdan bir oyuncunun yer aldığı listede, Nice'ten Hollandalı Sneijder 'Bidon' transfer olarak listeye girdi.

    1. 22 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:20
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