 PSG'de Neymar şoku – Fotomaç – 22 Eylül 2017
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    22 Eylül 2017, Cuma
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    PSG'de Neymar şoku

    PSG'de Neymar şoku

    Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, Fransa Ligue 1'de Montpellier'le oynanacak maçın kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkarıldı.

    Fransa Ligue 1'de 6'da 6 yaparak Avrupa'nın en büyük 5 liginde bu sezon % 100 galibiyet oranını yakalayan 4 takımdan (Barcelona, Napoli, Juventus) biri olan PSG'de Neymar şoku yaşanıyor.

    Yıldız futbolcu, sakatlığı sebebiyle Fransa liginin 7. haftasında Montpellier'le oynayacakları maçın kadrosundan çıkarıldı.

    PSG teknik direktörü Unai Emery, Neymar'ı hafta içinde Bayern Münih'le oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı için düşündüğünü ve Montpellier maçında riske atmayacağını açıkladı.

    Öte yandan, PSG'de Montpellier maçında Neymar'ın yanı sıra Angel Di Maria ve Javier Pastore de sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

    1. 22 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:30
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