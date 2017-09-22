PSG'de Neymar şoku
Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, Fransa Ligue 1'de Montpellier'le oynanacak maçın kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkarıldı.
Fransa Ligue 1'de 6'da 6 yaparak Avrupa'nın en büyük 5 liginde bu sezon % 100 galibiyet oranını yakalayan 4 takımdan (Barcelona, Napoli, Juventus) biri olan PSG'de Neymar şoku yaşanıyor.
Yıldız futbolcu, sakatlığı sebebiyle Fransa liginin 7. haftasında Montpellier'le oynayacakları maçın kadrosundan çıkarıldı.
PSG teknik direktörü Unai Emery, Neymar'ı hafta içinde Bayern Münih'le oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı için düşündüğünü ve Montpellier maçında riske atmayacağını açıkladı.
Öte yandan, PSG'de Montpellier maçında Neymar'ın yanı sıra Angel Di Maria ve Javier Pastore de sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.
- 22 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:30
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"Alex'i statta görüntüleyemedik"
Toplam 21
Yorum
kus beyni Sayin baskan, Alexin Filmi, Fenerbahcenin reklami demektir. Keske biraz Fikret Orman kadar para kazandirmayi düsünseniz.
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"Alex'i statta görüntüleyemedik"
Toplam 21
Yorum
Hoca Yilda 3-4 milyon dolar alip, yan gelip yatan o kadar futbolcu arasinda, Alex in kazandigi parami gözüne batti? Alexe heykel yapildi kocum!!
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"Alex'i statta görüntüleyemedik"
Toplam 21
Yorum
Hoca Hayir, Türkiyeye gelen binlerce yabanci niye geldiyse, o da o yüzden geldi. Farki surada: Kazandigi parayi sonuna kadar haketti
PSG'de Neymar şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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