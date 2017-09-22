Monaco, deplasmanda farklı kazandı
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Monaco, deplasmanda Lille'i 4-0 mağlup etti
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Monaco, deplasmanda Lille'i 4-0 yendi.
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Monaco, ligin 7. hafta mücadelesinde Pierre-Mauroy Stadı'nda Lille'e konuk oldu.
Maça iyi başlayan Monaco, 23. dakikada yeni transferi Stevan Jovetic'in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.
Ataklarını sıklaştıran Monaco, 30. dakikada bir diğer yeni transferi Rachid Ghezzal'ın golüyle skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.
İkinci yarıda Monaco, Radamel Falcao'nun 48 ve 73. (penaltıdan) dakikalarda kaydettiği gollerle karşılaşmayı 4-0 kazandı.
Bu galibiyetle puanını 18'e çıkaran son şampiyon Monaco, bir maç eksiği bulunan ve 18 puanla liderliğini sürdüren Paris Saint-Germain'in ardından ikinci sırada yer aldı.
- 22 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:13
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"Devre arasında uyarmama rağmen..."
Toplam 15
Yorum
Doğrucu Haramzade Burak efendi olduğu müddetçe bunu yaşayacak TS.Ersun Yanal la FByi yan yana koyanlar unuttunuz galiba FByi şampiyon yaptı eze eze
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Lens'e tepki olur mu?
Toplam 50
Yorum
jaffa_ziya Maçtan sonra yorumunu lütfen bu postun altına yaz :) FB nin büyüklüğünü bu akşam anlayacak Lens. Yoksa Lenste sevdiğimiz eski futbolculardan
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Lens'e tepki olur mu?
Toplam 50
Yorum
FB3434 BJK LİLERE SESLENİYORUM BÜYÜKLÜK SADECE FUTBOLDA ŞAMPİYON OLMAKSA SİZDEN ÇOK SAMPİYONLUGUMUZ VAR VE HER DALDA KUPAYLA BOGARIZ SİZİ ONA GÖRE
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