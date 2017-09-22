Emery, noktayı koydu

Paris Saint Germain ile Lyon arasında oynanan maçta, duran topları kullanma sırasında fikir ayrılığı yaşayan Neymar ile Cavani arasındaki gerginlik maç sonunda da devam etti.

Neymar, Cavani'yi sosyal medya hesaplarında takip etmeyi bıraktı. Takımda Brezilyalıların grup olduğu yönünde söylentiler çıktı.

PSG Teknik Direktörü Emery, tüm bu dedikodulara son verdi.



Suskunluğunu bozan Emery 'Lyon maçı sonrasında Neymar ile Cavani arasında, bazılarının tartışma olarak lanse ettiiği bir diyalog yaşandığı doğru. Ama bu normal, çünkü bir çok maçta bunlar yaşanabiliyor. Olanlar, takımdaki olumlu atmosferi dağıtmadı. Önemli olan bu' diye konuştu.

BİRİNCİ PENALTICI CAVANI

Gelecekte yaşanması muhtemel tartışmalara nokta koymak adına, takımın penaltıcısını açıklayan Emery, 'Bizim birinci penaltıcımız Cavani, ikincisi de Neymar.' ifadelerini kullandı. Emery ayrıca takımda iddia edildiği gibi bir Brezilyalı grubunun olmadığını belirtti.