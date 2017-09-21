Cavani bombası
Paris Saint Germain'de Neymar ile tartışan Cavani'nin geleceği tartışma konusu... İngiliz basını, Uruguaylı golcü için Chelsea, Everton ve Napoli'nin devrede olduğunu iddia etti. Fransız ekibinin de dev transferlerin ardından FFP'den çekindiği ve bu satışa sıcak baktığı belirtildi. Geçtiğimiz günlerde Neymar'ın, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'den Cavani'nin satılmasını istediği iddia edilmişti.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:26
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''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 5
Yorum
xcvbn zidanın tek bacağı bir lige bedel yahu...
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''Doğru bir karar verdim''
Toplam 2
Yorum
ERCAN BENCE EN AZ 30 MİLYON ALINMALI YOKSA VERİLMEMELİ ÇÜNKÜ YABANCI SINIRLAMASI GELECEK VE CENK GİBİ FORVET BULMAK ÇOK ZOR.
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Revizyon kapıda
Toplam 6
Yorum
ATMACA60 KALECİ HAYATININ MAÇINI OYNAMIŞTI.
Cavani bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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