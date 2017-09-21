 Cavani bombası – Fotomaç – 21 Eylül 2017
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    21 Eylül 2017, Perşembe
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    Cavani bombası

    Cavani bombası

    Paris Saint Germain'de Neymar ile tartışan Cavani'nin geleceği tartışma konusu... İngiliz basını, Uruguaylı golcü için Chelsea, Everton ve Napoli'nin devrede olduğunu iddia etti. Fransız ekibinin de dev transferlerin ardından FFP'den çekindiği ve bu satışa sıcak baktığı belirtildi. Geçtiğimiz günlerde Neymar'ın, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'den Cavani'nin satılmasını istediği iddia edilmişti.

    1. 21 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:26
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