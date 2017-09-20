Cavani’den ‘Sosyal’ tepki

Geçtiğimiz günlerde oynanan PSG-Lyon maçında Neymar ve Cavani arasında yaşanan frikik ve penaltı kavgası soyunma odasına da yansıdı. Fransız basınında yer alan haberlere göre; Neymar ve Cavani soyunma odasında kavga etti. Araya giren takım arkadaşları ikiliyi ayırdı. Cavani, maç gecesi Neymar'ı sosyal medya hesaplarından silerek öfkesini bir kez daha gösterdi.