 Cavani’den ‘Sosyal’ tepki – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    Cavani’den ‘Sosyal’ tepki

    Cavani’den ‘Sosyal’ tepki

    Geçtiğimiz günlerde oynanan PSG-Lyon maçında Neymar ve Cavani arasında yaşanan frikik ve penaltı kavgası soyunma odasına da yansıdı. Fransız basınında yer alan haberlere göre; Neymar ve Cavani soyunma odasında kavga etti. Araya giren takım arkadaşları ikiliyi ayırdı. Cavani, maç gecesi Neymar'ı sosyal medya hesaplarından silerek öfkesini bir kez daha gösterdi.

    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:42
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