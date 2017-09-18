PSG sahasında kazandı
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) lideri Paris Saint-Germain (PSG), Olympique Lyon'u 2-0 yenerek 6. maçını da kazandı.
Parc des Princes'teki maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı. İkinci yarıda ataklarını artıran PSG, 75. dakikada Marcelo Guedes'in kendi kalesine golüyle öne geçti. Cavani 80. dakikada Kylian Mbappe'nin düşürülmesiyle elde edilen penaltıyı ise gole çeviremedi.
PSG, 86. dakikada Mbappe'nin vuruşunda kaleciden dönen topun Jeremy Morel'in kendi kalesine gönderilmesiyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
6. hafta sonunda yoluna kayıpsız devam eden PSG, 18 puanla liderliğini korudu.
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:39
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Tribünde skandal görüntü
Toplam 17
Yorum
pitbull07ba Ondan sonra stada neden kimse gelmiyor...
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Süper Lig'de flaş istifa
Toplam 9
Yorum
Gslı Bu adamda bir sıkıntı var kılığında kıyafetinde bir sıkıntı var..Duruşunda bir sıkıntı var..Antipatikmi desem gıcık mı desem bilemedim..
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Başakşehir’den kızdıran mesaj
Toplam 12
Yorum
koçbey61 Yine Ersunun yüzünden 2 puan kaybettik. 60'dan sonra belli takım düşmüş niye oyuncu değiştirmiyorsun. Yok illa golü yemek mi gerekiyor
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