 PSG sahasında kazandı – Fotomaç – 18 Eylül 2017
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    18 Eylül 2017, Pazartesi
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    PSG sahasında kazandı

    PSG sahasında kazandı

    Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) lideri Paris Saint-Germain (PSG), Olympique Lyon'u 2-0 yenerek 6. maçını da kazandı.

    Parc des Princes'teki maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı. İkinci yarıda ataklarını artıran PSG, 75. dakikada 'in kendi kalesine golüyle öne geçti. Cavani 80. dakikada Kylian Mbappe'nin düşürülmesiyle elde edilen penaltıyı ise gole çeviremedi.

    PSG, 86. dakikada Mbappe'nin vuruşunda kaleciden dönen topun Jeremy Morel'in kendi kalesine gönderilmesiyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

    6. hafta sonunda yoluna kayıpsız devam eden PSG, 18 puanla liderliğini korudu.

    1. 18 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:39
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