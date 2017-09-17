 Olympique Marsilya deplasmanda galip – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    Olympique Marsilya deplasmanda galip

    Olympique Marsilya deplasmanda galip

    UEFA Avrupa Ligi'nde Atiker Konyaspor ile I Grubu'nda yer alan Olympique Marsilya, Fransa Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 6. haftasında konuk olduğu Amiens'i 2-0 yendi.

    Ligue 1'deki son 2 maçında Monaco ve Rennes'e yenilen Olympique Marsilya, ligin 6. haftasında Amiens ile deplasmanda karşılaştı.

    Olympique Marsilya, ilk yarısı 0-0 sonuçlanan karşılaşmadan Njie'nin 52 ve 55. dakikalarda attığı gollerle 2-0 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla Olympique Marsilya, puanını 10'a çıkararak 6. sıraya yükseldi.

    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:19
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