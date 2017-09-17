Olympique Marsilya deplasmanda galip
UEFA Avrupa Ligi'nde Atiker Konyaspor ile I Grubu'nda yer alan Olympique Marsilya, Fransa Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 6. haftasında konuk olduğu Amiens'i 2-0 yendi.
Ligue 1'deki son 2 maçında Monaco ve Rennes'e yenilen Olympique Marsilya, ligin 6. haftasında Amiens ile deplasmanda karşılaştı.
Olympique Marsilya, ilk yarısı 0-0 sonuçlanan karşılaşmadan Njie'nin 52 ve 55. dakikalarda attığı gollerle 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Olympique Marsilya, puanını 10'a çıkararak 6. sıraya yükseldi.
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:19
FOTOMAÇ GÜNDEM
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